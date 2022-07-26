Capixaba é a primeira mestre em cave de vinho estrangeira na França

Marina Giuberti é mestre cavista Crédito: João Varela/Divulgação

Além de mestre cavista, Marina é a primeira brasileira a ter o título de Brevet Professionnel de l’Etat de Sommelerie (BEP) . O título, concedido pelo governo da França e um dos mais concorridos do país, exige imersão de uma semana em todas as regiões vinícolas francesas, com avaliações locais, além de aprovação em treze etapas, entre provas escritas, degustações e serviços às cegas. Em maio de 2022, ela foi eleita presidente regional da Confederação de Cavistas Independentes da Île de France.

A Divvino Paris tem atualmente duas lojas físicas: a Divvino Charonne, primeiro endereço da marca, situado no coração do 11° arrondissement de Paris, quartier jovem e gastronômico de Paris; e a Divvino Marais, localizada no bairro charmoso e histórico, onde a cave subterrânea do século XVI e as fachadas são tombadas pela prefeitura da cidade.

Logo no início da pandemia, em 2020, a empreendedora investiu na digitalização do seu negócio, criando o site Divvino.com, que entrega vinhos não só para a França, mas para toda a Europa. Grande parte da sua clientela é formada por franceses e estrangeiros, além de brasileiros turistas e residentes na Europa, que costumam reservar garrafas raras ao serem informados sobre a chegada de lotes preciosos.

Com uma abordagem focada na experiência do cliente, as duas caves também são um wine bar, que oferece mais de 20 vinhos em taças, com experiências de degustação, que podem ir desde o “Tour de France”, uma degustação de títulos de quatro regiões francesas, até uma harmonização de champagne e caviar oscietra. “O propósito é compartilhar expertise, o vinho e criar encontros inesquecíveis na Divvino Paris e nas degustações”, diz Marina.

Em suas viagens ao Brasil, ela compartilha toda a sua bagagem em vivências únicas de assessoria, aconselhamento, montagem de adegas e cursos de vinho personalizados para clientes e empresas, reforçando o lançamento de um produto ou consolidando a equipe com um momento de “team building”.

"O poder de uma degustação gera amizades, reforça laços e traz memórias únicas"

CARREIRA

Formada em Nutrição Clínica, na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, Marina deixou a cidade, onde foi gerente de restaurantes, para mudar de vida e carreira com um mestrado em Food & Wine, no coração dos vinhedos do Piemonte. É originária de uma família de epicuristas italianos, onde a gastronomia e bons vinhos sempre selaram os momentos mais importantes. Chegando em Paris, trabalhou no antigo La Bigarrade, do chef Christophe Pelé; Agapé; La carte des vins, entre outros restaurantes.