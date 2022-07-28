Artista do ES assina obra para a apresentadora Ana Maria Braga

Ivan Coelho e a obra enviada para a apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Divulgação

Nosso artista e designer Ivan Coelho "acordou" no "Mais Você", da Rede Globo, nesta quarta-feira (27). A apresentadora Ana Maria Braga exibiu e agradeceu um presente enviado pelo artista capixaba: uma Nossa Senhora das Graças. "Acorda meninaaa! Chegamos na Globo sob o carinho de @anamaria16 , pensa numa alegria! Muita gratidão", disse o artista nas redes sociais. Confira a mensagem da Ana Maria abaixo.

Peça de Ivan Coelho no programa da Ana Maria Braga Crédito: Divulgação

REINAUGURAÇÃO EM PEDRA AZUL

Nosso medalhista do vôlei de praia, Alison Cerutti, e os sócios Diogo Viana e Leonardo Nicolau convidam para a reinauguração do restaurante Pedra Azul Food Park, na Rota do Lagarto, em Domingos Martins. Será nesta sexta-feira (29), em Pedra Azul. No menu, cortes especiais de carnes, risotos, peixe, carpaccio, entre outras entradinhas, além de chopes e drinks exclusivos para serem degustados no deck com vista para a Pedra do Lagarto.

CELEBRIDADES

Nosso make-up artist Ricardo Silveira assinou a maquiagem da nossa Miss Universo Brasil, Mia Mamede, para o desfile em carro aberto no ES nesta quarta-feira (27) Crédito: Divulgação

TINTAS DO "PANTANAL"

Pantanal tornou-se uma influência comportamental e cultural para o público. O interesse pela novela das nove da Globo, aliás, chegou até ao comércio. A trama inspirou uma paleta de cores de tinta de parede. A marca Suvinil lançou, recentemente, tintas com cores baseadas em plantas do território pantaneiro e que representam características importantes da vivência e cultura local. “A coleção Brasil em Cores possui 10 diferentes tonalidades para homenagear as riquezas naturais do Brasil”, destacou Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas.

Encontro décor Carlos Marianelli é um dos anfitriões do evento de encerramento do programa de relacionamento Mais estilo Mais vantagem, que vai reunir arquitetos e designers, no próximo dia 3 de agosto, no Espaço Skye, em Vila Velha. A grande premiação é uma viagem para a Tailândia, que será realizada no próximo ano. Arte A primeira-dama do ES, Virgínia Casagrande, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, são presenças confirmadas no vernissage de “A POESIA ES_NO VERSO”, do artista Antonio Bokel com curadoria de Victor Gorgulho, nesta quinta-feira (28), na Matias Brotas. Moda Nayara Saldanha convida para a inauguração de sua multimarcas, marcada para este sábado, 30. A empresária irá receber convidados para apresentar as últimas tendências da moda feminina, com a presença das influenciadoras digitais Belle Cazaroto e Bella Flor. Casamento Tem a assinatura da artista Ana Paula Castro o belíssimo convite de casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev, no próximo dia 27 de agosto, na Aldeia, em Guarapari. A noiva é filha de Laura Tristão e Ricardo Tristão (in memorian) e neta de Jônice Tristão (in memorian). Estaremos lá!

QUERIDAS DE RR

Ana Luiza Azevedo, Lorena Bello e Junia Salazar: no Treinão das Óticas Paris em parceria com a academia Bodytech Vitória Crédito: Camilla Baptistin

NA VIBE DOS TIKTOKERS

Restaurante que celebra 25 anos da sua chegada no país, o Outback acaba de lançar uma campanha moderninha com foco na rede social do momento, o Tik Tok. Com a #ChallengeOutback, a campanha, intitulada “Com que roupa eu vou”, convida os tiktokers a entrarem na dança e se divertirem ao reencontrar os amigos. Por aqui, Terence Rangel anuncia, com orgulho, a estratégia de marketing da rede. “Esta é mais uma iniciativa do time de marketing que promete ainda mais visibilidade para a marca Outback. Ao apostar na rede social que mais cresce no momento, investimos em alcançar novos públicos, sobretudo, os jovens de uma geração que já nasceu totalmente conectada,” afirma.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Stefania Zavarize, Vinicius Allazio, Arthur Zavarize e Gael Zavarize: celebrando em família! Crédito: Luis Teixeira

Oftalmologista dos famosos A oftalmologista colatinense Tathiana Gava virou notícia nos principais portais de notícia do país ao ser escolhida pelo ex-BBB Lucas Bissoli para realizar um tratamento nas pálpebras da mãe dele, a comerciante Evandra Bissoli. O protocolo utilizado pela especialista combina a blefaroplastia, que é a cirurgia de retirada do excesso de pele das pálpebras e se corrige assimetrias, e o plasmage, que trata rugas, flacidez e estimula colágeno. Nova DJ Atualmente empresária do setor de logística, a multifacetada Dani Brandão se lança em uma nova empreitada: a de DJ. Ela que também já atuou no mercado de festas e eventos e sempre foi apaixonada por música, se encontrou na nova carreira ao resolver tocar na própria festa de 40 anos. Estudou mixagem na Toro College e foi fisgada pelas batidas eletrizantes da música eletrônica. Partiu, Rio! Nossa dermatologista Alessandra de Melo zarpou para o Rio de Janeiro para acompanhar o 8° Congresso Brasileiro de Restauração Capilar. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), acontece até sábado, dia 30. Durante a passagem pela cidade maravilhosa, Alessandra ficará hospedada no charmoso Grand Hyatt, onde acontece o congresso, e aproveitará para curtir momentos de lazer com o marido, Fred, e a filhota, Elisa. Saúde dental Marcia Gabriella Mule, por meio de sua Odonto Scan, participa como patrocinadora do 58º Encontro do Grupo Brasileiro de Materiais Dentários, na Ufes.

CAPIXABAS NA DISNEY