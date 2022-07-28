Artista do ES assina obra para a apresentadora Ana Maria Braga

Nosso artista e designer Ivan Coelho "acordou" no "Mais Você", da Rede Globo, nesta quarta-feira (27). A apresentadora Ana Maria Braga exibiu e agradeceu um presente enviado pelo artista capixaba: uma Nossa Senhora das Graças. "Acorda meninaaa! Chegamos na Globo sob o carinho de @anamaria16 , pensa numa alegria! Muita gratidão", disse o artista nas redes sociais. Confira a mensagem da Ana Maria abaixo.
Nosso medalhista do vôlei de praia, Alison Cerutti, e os sócios Diogo Viana e Leonardo Nicolau convidam para a reinauguração do restaurante Pedra Azul Food Park, na Rota do Lagarto, em Domingos Martins. Será nesta sexta-feira (29), em Pedra Azul. No menu, cortes especiais de carnes, risotos, peixe, carpaccio, entre outras entradinhas, além de chopes e drinks exclusivos para serem degustados no deck com vista para a Pedra do Lagarto.
Pantanal tornou-se uma influência comportamental e cultural para o público. O interesse pela novela das nove da Globo, aliás, chegou até ao comércio. A trama inspirou uma paleta de cores de tinta de parede. A marca Suvinil lançou, recentemente, tintas com cores baseadas em plantas do território pantaneiro e que representam características importantes da vivência e cultura local. “A coleção Brasil em Cores possui 10 diferentes tonalidades para homenagear as riquezas naturais do Brasil”, destacou Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas.
Restaurante que celebra 25 anos da sua chegada no país, o Outback acaba de lançar uma campanha moderninha com foco na rede social do momento, o Tik Tok. Com a #ChallengeOutback, a campanha, intitulada “Com que roupa eu vou”, convida os tiktokers a entrarem na dança e se divertirem ao reencontrar os amigos. Por aqui, Terence Rangel anuncia, com orgulho, a estratégia de marketing da rede. “Esta é mais uma iniciativa do time de marketing que promete ainda mais visibilidade para a marca Outback. Ao apostar na rede social que mais cresce no momento, investimos em alcançar novos públicos, sobretudo, os jovens de uma geração que já nasceu totalmente conectada,” afirma.