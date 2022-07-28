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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Artista do ES assina obra para a apresentadora Ana Maria Braga

Publicado em
28 jul 2022 às 02:20
Ivan Coelho
Ivan Coelho e a obra enviada para a apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Divulgação
Nosso artista e designer Ivan Coelho "acordou" no "Mais Você", da Rede Globo,  nesta quarta-feira (27). A apresentadora Ana Maria Braga exibiu e agradeceu um presente enviado pelo artista capixaba: uma Nossa Senhora das Graças. "Acorda meninaaa! Chegamos na Globo sob o carinho de @anamaria16 , pensa numa alegria! Muita gratidão", disse o artista nas redes sociais. Confira a mensagem da Ana Maria abaixo. 
Peça de Ivan Coelho no programa da Ana Maria Braga
Peça de Ivan Coelho no programa da Ana Maria Braga Crédito: Divulgação

REINAUGURAÇÃO EM PEDRA AZUL

Nosso medalhista do vôlei de praia, Alison Cerutti, e os sócios Diogo Viana e Leonardo Nicolau convidam para a reinauguração do restaurante Pedra Azul Food Park, na Rota do Lagarto, em Domingos Martins. Será nesta sexta-feira (29), em Pedra Azul. No menu, cortes especiais de carnes, risotos, peixe, carpaccio, entre outras entradinhas, além de chopes e drinks exclusivos para serem degustados no deck com vista para a Pedra do Lagarto.

CELEBRIDADES

Ricardo Silveira e Mia Mamede
Nosso make-up artist Ricardo Silveira assinou a maquiagem da nossa Miss Universo Brasil, Mia Mamede, para o desfile em carro aberto no ES nesta quarta-feira (27) Crédito: Divulgação

TINTAS DO "PANTANAL"

Pantanal tornou-se uma influência comportamental e cultural para o público. O interesse pela novela das nove da Globo, aliás, chegou até ao comércio. A trama inspirou uma paleta de cores de tinta de parede. A marca Suvinil lançou, recentemente, tintas com cores baseadas em plantas do território pantaneiro e que representam características importantes da vivência e cultura local. “A coleção Brasil em Cores possui 10 diferentes tonalidades para homenagear as riquezas naturais do Brasil”, destacou Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas.

Encontro décor

Carlos Marianelli é um dos anfitriões do evento de encerramento do programa de relacionamento Mais estilo Mais vantagem, que vai reunir arquitetos e designers, no próximo dia 3 de agosto,  no Espaço Skye, em Vila Velha.  A grande premiação é uma viagem para a Tailândia, que será realizada no próximo ano. 

Arte

A primeira-dama do ES, Virgínia Casagrande, e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, são presenças confirmadas no vernissage de “A POESIA ES_NO VERSO”,  do artista Antonio Bokel com curadoria de Victor Gorgulho, nesta quinta-feira (28), na Matias Brotas. 

Moda

Nayara Saldanha convida para a inauguração de sua multimarcas, marcada para este sábado, 30. A empresária irá receber convidados para apresentar as últimas tendências da moda feminina, com a presença das influenciadoras digitais Belle Cazaroto e Bella Flor.

Casamento

Tem a assinatura da artista Ana Paula Castro o belíssimo convite de casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev, no próximo dia 27 de agosto, na Aldeia, em Guarapari. A noiva é filha de Laura Tristão e Ricardo Tristão (in memorian) e neta de  Jônice Tristão (in memorian). Estaremos lá! 

QUERIDAS DE RR

Ana Luiza Azevedo, Lorena Bello e Junia Salazar no Treinão das Óticas Paris em parceria com a academia Bodytech Vitória
Ana Luiza Azevedo, Lorena Bello e Junia Salazar: no Treinão das Óticas Paris em parceria com a academia Bodytech Vitória Crédito: Camilla Baptistin

NA VIBE DOS TIKTOKERS

Restaurante que celebra 25 anos da sua chegada no país, o Outback acaba de lançar uma campanha moderninha com foco na rede social do momento, o Tik Tok. Com a #ChallengeOutback, a campanha, intitulada “Com que roupa eu vou”, convida os tiktokers a entrarem na dança e se divertirem ao reencontrar os amigos. Por aqui, Terence Rangel anuncia, com orgulho, a estratégia de marketing da rede. “Esta é mais uma iniciativa do time de marketing que promete ainda mais visibilidade para a marca Outback. Ao apostar na rede social que mais cresce no momento, investimos em alcançar novos públicos, sobretudo, os jovens de uma geração que já nasceu totalmente conectada,” afirma.

ANIVERSÁRIO

Stefania Zavarize Vinicius Allazio Arthur Zavarize Gael Zavarize
A aniversariante Stefania Zavarize,  Vinicius Allazio,   Arthur Zavarize e Gael Zavarize: celebrando em família!  Crédito: Luis Teixeira

Oftalmologista dos famosos

A oftalmologista colatinense Tathiana Gava virou notícia nos principais portais de notícia do país ao ser escolhida pelo ex-BBB Lucas Bissoli para realizar um tratamento nas pálpebras da mãe dele, a comerciante Evandra Bissoli. O protocolo utilizado pela especialista combina a blefaroplastia, que é a cirurgia de retirada do excesso de pele das pálpebras e se corrige assimetrias, e o plasmage, que trata rugas, flacidez e estimula colágeno.

Nova DJ

Atualmente empresária do setor de logística, a multifacetada Dani Brandão se lança em uma nova empreitada: a de DJ. Ela que também já atuou no mercado de festas e eventos e sempre foi apaixonada por música, se encontrou na nova carreira ao resolver tocar na própria festa de 40 anos. Estudou mixagem na Toro College e foi fisgada pelas batidas eletrizantes da música eletrônica.

Partiu, Rio!

Nossa dermatologista Alessandra de Melo zarpou para o Rio de Janeiro para acompanhar o 8° Congresso Brasileiro de Restauração Capilar. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), acontece até sábado, dia 30. Durante a passagem pela cidade maravilhosa, Alessandra ficará hospedada no charmoso Grand Hyatt, onde acontece o congresso, e aproveitará para curtir momentos de lazer com o marido, Fred, e a filhota, Elisa.

Saúde dental

Marcia Gabriella Mule, por meio de sua Odonto Scan, participa como patrocinadora do 58º Encontro do Grupo Brasileiro de Materiais Dentários, na Ufes. 

CAPIXABAS NA DISNEY

Mariana Borlot, Sophia Taylor, Liz Stefenoni e Isabella Ventura
Mariana Borlot, Sophia Taylor, Liz Stefenoni e Isabella Ventura: curtindo a Terra do Mickey com a Tia Penha Crédito: Divulgação

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