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Filipe Ret deixa delegacia após ser autuado por porte de drogas

Polícia investiga distribuição gratuita de cigarros de maconha em festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:49

Filipe Ret foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Filipe Ret foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram @filipeta
O rapper Filipe Ret, 37, disse que foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal após deixar a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (19). Ele havia sido conduzido por policiais ao local para prestar depoimento referente a uma investigação de distribuição gratuita de cigarros de maconha em seu aniversário.
Em nota, a assessoria do cantor disse que houve uma ação da polícia e foram apreendidos pertences pessoais do artista. "Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal."
"Qualquer alegação diferente desta, se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros. Filipe Ret agradece o carinho dos fãs, da família e de amigos", diz a nota.
Um vídeo cedido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mostrou na manhã desta terça o momento em que o rapper foi acordado pelos oficiais em um hotel de luxo, em Angra dos Reis. Segundo a assessoria do artista, ele estava hospedado no local com familiares e amigos para um período de descanso.
No vídeo, os policiais explicam a investigação e a ação que estão realizando, enquanto Ret está em pé na porta do quarto do hotel, secando o rosto com uma toalha. O local em que ele estava hospedado fica na Costa Verde do Rio.
No início da manhã, a polícia esteve em cinco endereços ligados ao artista pelo Rio de Janeiro. Segundo nota da DRE, outro local investigado foi o espaço Vivo Rio, que, segundo os investigadores, se recusou a fornecer imagens do dia em que supostamente houve distribuição gratuita de droga. Com o material apreendido, o inquérito terá continuidade para identificar todos os envolvidos no crime.

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