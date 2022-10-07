Alok lança "All By Myself" com Ellie Goulding e Sigala em imersão no pop

Alok e Ellie Goulding se unem em parceria de milhões Crédito: Gabriel de Moura

Alok é só alegria. O DJ brasileiro superou a marca e 5 bilhões de streams no Spotify e promete muito mais com a nova música, que chega para comemorar o momento. Nesta sexta-feira (7), Alok lançou com Ellie Goulding e o DJ Sigala a faixa "All By Myself".

A nova canção é a aposta de Alok para o momento, em uma imersão no pop. Ela mistura a influência eletrônica de Alok e Sigala com a linhagem do pop britânico no qual Ellie faz parte. O resultado é uma faixa dançante que traz uma surpresa: um sample - trecho - do atemporal "Enjoy the Silence", do Depeche Mode. A propósito, a banda inglesa deu sinal verde para Alok e Sigala usarem o fragmento da música permeado aos vocais de Ellie Goulding.

"Foi uma experiência incrível trabalhar com Alok e Sigala nesta nova faixa - eles são artistas únicos e incríveis e foi uma delícia nossa união. Espero que essa música dê às pessoas o amor próprio e o poder que senti ao escrevê-la. Precisamos ter certeza de que estamos amando e cuidando de nós mesmos para que possamos receber o mesmo daqueles ao nosso redor", conta Ellie.