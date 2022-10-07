Alok lança "All By Myself" com Ellie Goulding e Sigala em imersão no pop

Alok é só alegria. O DJ brasileiro superou a marca e 5 bilhões de streams no Spotify e promete muito mais com a nova música, que chega para comemorar o momento. Nesta sexta-feira (7), Alok lançou com Ellie Goulding e o DJ Sigala a faixa "All By Myself".
A nova canção é a aposta de Alok para o momento, em uma imersão no pop. Ela mistura a influência eletrônica de Alok e Sigala com a linhagem do pop britânico no qual Ellie faz parte. O resultado é uma faixa dançante que traz uma surpresa: um sample - trecho - do atemporal "Enjoy the Silence", do Depeche Mode. A propósito, a banda inglesa deu sinal verde para Alok e Sigala usarem o fragmento da música permeado aos vocais de Ellie Goulding.
"Foi uma experiência incrível trabalhar com Alok e Sigala nesta nova faixa - eles são artistas únicos e incríveis e foi uma delícia nossa união. Espero que essa música dê às pessoas o amor próprio e o poder que senti ao escrevê-la. Precisamos ter certeza de que estamos amando e cuidando de nós mesmos para que possamos receber o mesmo daqueles ao nosso redor", conta Ellie.
Com mais de 100 milhões de plays em 12 tracks de seu acervo musical, 10 milhões em 75 faixas e mais de 1 milhão de plays em 136 músicas, além de vários trabalhos bem ranqueados nos charts, Alok faz história. Recentemente, inclusive, foi eleito uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pelo site Bloomberg Línea. Vale lembrar também que somando as contas no Spotify dos artistas Alok, Ellie e Sigala contam com mais de 61 milhões de ouvintes mensais.