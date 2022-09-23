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Música

Taylor Swift anuncia mais um título musical de seu novo álbum

Taylor Swift anuncia mais um título musical de seu novo álbum
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 14:59

Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19
Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
Taylor Swift segue instigando seu público para o lançamento de seu novo álbum, Midnights, que chega às plataformas de áudio no próximo dia 21 de outubro. No TikTok, a cantora tem feito alguns sorteios para anunciar os títulos das 13 faixas que o compõe.
Na madrugada da quarta-feira, 21, ela sorteou a 13ª faixa, revelando o título Mastermind. Na madrugada desta sexta-feira, 23, foi a vez da música oito ter seu nome divulgado: Vigilant Shit.
Com o auxílio de um globo sorteador, comumente utilizado em bingos, a cantora está realizando sorteios com o número das faixas. Vale ressaltar que Taylor é conhecida por deixar pistas em seus trabalhos.
"Bem-vindos a uma nova série que estou chamando de Midnight's Mayhem With Me (caos da meia-noite comigo, em tradução livre). Nesta gaiola, estão 13 bolas de pingue-pongue, cada uma representando uma faixa do álbum do Midnights", explicou a cantora no primeiro vídeo da série em seu TikTok.
@taylorswift Midnights Mayhem episode 2, featuring special guest Meredith ? #TSmidnighTS #SwiftTok #MidnightsMayhemWithMe ♬ Midnights Mayhem episode 2 - Taylor Swift

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