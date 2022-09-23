Taylor Swift anuncia mais um título musical de seu novo álbum

Taylor Swift segue instigando seu público para o lançamento de seu novo álbum, Midnights, que chega às plataformas de áudio no próximo dia 21 de outubro. No TikTok, a cantora tem feito alguns sorteios para anunciar os títulos das 13 faixas que o compõe.
Na madrugada da quarta-feira, 21, ela sorteou a 13ª faixa, revelando o título Mastermind. Na madrugada desta sexta-feira, 23, foi a vez da música oito ter seu nome divulgado: Vigilant Shit.
Com o auxílio de um globo sorteador, comumente utilizado em bingos, a cantora está realizando sorteios com o número das faixas. Vale ressaltar que Taylor é conhecida por deixar pistas em seus trabalhos.
"Bem-vindos a uma nova série que estou chamando de Midnight's Mayhem With Me (caos da meia-noite comigo, em tradução livre). Nesta gaiola, estão 13 bolas de pingue-pongue, cada uma representando uma faixa do álbum do Midnights", explicou a cantora no primeiro vídeo da série em seu TikTok.