Taylor Swift anuncia mais um título musical de seu novo álbum

Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

Taylor Swift segue instigando seu público para o lançamento de seu novo álbum, Midnights, que chega às plataformas de áudio no próximo dia 21 de outubro. No TikTok, a cantora tem feito alguns sorteios para anunciar os títulos das 13 faixas que o compõe.

Na madrugada da quarta-feira, 21, ela sorteou a 13ª faixa, revelando o título Mastermind. Na madrugada desta sexta-feira, 23, foi a vez da música oito ter seu nome divulgado: Vigilant Shit.

Com o auxílio de um globo sorteador, comumente utilizado em bingos, a cantora está realizando sorteios com o número das faixas. Vale ressaltar que Taylor é conhecida por deixar pistas em seus trabalhos.