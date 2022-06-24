  • Taylor Swift lança 'Carolina' música do filme 'Um Lugar Bem Longe Daqui'
Taylor Swift lança 'Carolina' música do filme 'Um Lugar Bem Longe Daqui'

Esta é a sua primeira música original recém-escrita desde seu álbum de 2020, Evermore
Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 11:26

Como prometido, Taylor Swift lançou sua nova música "Carolina" da trilha sonora do filme "Um Lugar Bem Longe Daqui". Esta é a sua primeira música original recém-escrita desde seu álbum de 2020, Evermore.
A música, anunciada nas redes sociais da artista, chega enquanto a Sony Pictures se prepara para o lançamento do filme, baseado no romance de Delia Owens, que conta a história de Kya Clark, interpretada pela atriz Daisy Edgar-Jones, que vive em uma cidade da Carolina do Norte.
Rodeada de boatos, a vida de Kya piora quando ela se envolve com dois jovens e um deles é encontrado morto. O longa foi produzido pela atriz Reese Witherspoon e chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de setembro.
Taylor Swift revelou nas redes sociais na manhã da quinta-feira que a música Carolina seria lançada à meia-noite.
"Há coisas que só Carolina sabe e em breve você também saberá", diz um tuíte bastante enigmático postado na página da cantora Taylor Nation no Twitter.

