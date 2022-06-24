Taylor Swift lança 'Carolina' música do filme 'Um Lugar Bem Longe Daqui'

Como prometido, Taylor Swift lançou sua nova música "Carolina" da trilha sonora do filme "Um Lugar Bem Longe Daqui". Esta é a sua primeira música original recém-escrita desde seu álbum de 2020, Evermore.
A música, anunciada nas redes sociais da artista, chega enquanto a Sony Pictures se prepara para o lançamento do filme, baseado no romance de Delia Owens, que conta a história de Kya Clark, interpretada pela atriz Daisy Edgar-Jones, que vive em uma cidade da Carolina do Norte.
Rodeada de boatos, a vida de Kya piora quando ela se envolve com dois jovens e um deles é encontrado morto. O longa foi produzido pela atriz Reese Witherspoon e chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de setembro.
Taylor Swift revelou nas redes sociais na manhã da quinta-feira que a música Carolina seria lançada à meia-noite.
"Há coisas que só Carolina sabe e em breve você também saberá", diz um tuíte bastante enigmático postado na página da cantora Taylor Nation no Twitter.