Aniversário de Cariacica: sábado (25) será de shows gratuitos; veja quais

Grupo Pele Morena é uma das atrações da festa dos 132 anos de Cariacica Crédito: Instagram/@pelemorenaoficial

Na próxima sexta-feira (24) o município de Cariacica completa 132 anos. Para marcar a data, foi montada uma programação especial para os cariaciquenses, com mutirão de serviços, missas, feira de agroturismo e um grande desfile cívico-militar. No sábado (25), a programação será de shows gratuitos no Palco Cultura, montado em frente a prefeitura. A partir das 16h30, haverá shows de Rony e Ricy, Emerson Xumbrega, Independente de Boa Vista e grupo Pele Morena.

Os artistas, que são de Cariacica, prometem muita animação para o público. O grupo Pele Morena vai apresentar hits do pagode, além de composições autorais. Para eles, é um orgulho se apresentar na festa da cidade.

“É um momento único celebrarmos com nosso show o município onde o Pele Morena começou a sua história. Nós só temos a agradecer ao povo de Cariacica por estar sempre conosco desde o início”, disse Jonathan, baterista do grupo.

A dupla Rony&Ricy levará para o evento sucessos da carreira e canções do DVD mais recente, além de músicas de outros artistas sertanejos.

“Poder se apresentar na festa de Cariacica é uma sensação de reconhecimento com os artistas da terra. Vai ser muito bom tocar para o nosso povo! Estamos com a melhor expectativa possível para este show e vamos levar um repertório bem animado", garantiu Ricy.

Outra "prata da casa" que se apresenta na festa é o sambista Emerson Xumbrega, presidente e intérprete da Independente de Boa Vista. “Quero que o público compareça e participe em peso no show, cante com a gente, sinta essa emoção e comemore conosco o aniversário da nossa Cariacica”, enfatiza o artista.

A bateria da Independente de Boa Vista e as passistas também se apresentarão no evento, com sambas-enredo da agremiação e de outras escolas de samba.

*Com informações da Prefeitura de Cariacica

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