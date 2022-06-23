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Aniversário de Cariacica: sábado (25) será de shows gratuitos; veja quais

Palco cultural montado em frente a prefeitura terá muito samba, pagode e sertanejo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 14:01

Grupo Pele Morena
Grupo Pele Morena é uma das atrações da festa dos 132 anos de Cariacica Crédito: Instagram/@pelemorenaoficial
Na próxima sexta-feira (24) o município de Cariacica completa 132 anos. Para marcar a data, foi montada uma programação especial para os cariaciquenses, com mutirão de serviços, missas, feira de agroturismo e um grande desfile cívico-militar. No sábado (25), a programação será de shows gratuitos no Palco Cultura, montado em frente a prefeitura. A partir das 16h30, haverá shows de Rony e Ricy, Emerson Xumbrega, Independente de Boa Vista e grupo Pele Morena.
Os artistas, que são de Cariacica, prometem muita animação para o público. O grupo Pele Morena vai apresentar hits do pagode, além de composições autorais. Para eles, é um orgulho se apresentar na festa da cidade.
“É um momento único celebrarmos com nosso show o município onde o Pele Morena começou a sua história. Nós só temos a agradecer ao povo de Cariacica por estar sempre conosco desde o início”, disse Jonathan, baterista do grupo.
A dupla Rony&Ricy levará para o evento sucessos da carreira e canções do DVD mais recente, além de músicas de outros artistas sertanejos.
“Poder se apresentar na festa de Cariacica é uma sensação de reconhecimento com os artistas da terra. Vai ser muito bom tocar para o nosso povo! Estamos com a melhor expectativa possível para este show e vamos levar um repertório bem animado", garantiu Ricy.
Outra "prata da casa" que se apresenta na festa é o sambista Emerson Xumbrega, presidente e intérprete da Independente de Boa Vista. “Quero que o público compareça e participe em peso no show, cante com a gente, sinta essa emoção e comemore conosco o aniversário da nossa Cariacica”, enfatiza o artista.
A bateria da Independente de Boa Vista e as passistas também se apresentarão no evento, com sambas-enredo da agremiação e de outras escolas de samba.
*Com informações da Prefeitura de Cariacica

SERVIÇO

  • 132 ANOS DE CARIACICA
  • Shows com Pele Morena, Rony & Ricy, Emerson Xumbrega e Bateria da Independente de Boa Vista
  • Quando: sábado (25), a partir das 16h30
  • Onde: palco em frente à Prefeitura, em Alto Lage
  • Entrada franca

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