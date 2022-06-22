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Feira reúne flores, gastronomia e música em Cariacica

2° edição da Feira Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica acontece de quinta (23) a domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 12:16

Flores, orquídea
Evento terá um Espaço Garden para apreciação e compra de flores produzidas em Cariacica Crédito: Shutterstock
Valorizar as produções capixabas, em especial, as que são originalmente cariaciquenses é o maior objetivo da 2° edição da Feira “Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica”, que acontece de quinta (23) a domingo (26), no Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura de Cariacica. O evento terá entrada gratuita e reunirá exposição de diversos produtos como flores, cafés, mel, artesanatos, embutidos, cachaças, queijos e afins. Além disso, os visitantes poderão aproveitar as delícias da região na praça de alimentação que será montada no local, onde também serão realizadas apresentações culturais.
A feira contará com um Espaço Garden, que será reservado exclusivamente para a exposição de diversas espécies de flores e plantas, como orquídeas, suculentas, cactos, além de arranjos, enfeites e outros objetos para jardinagem. O público poderá apreciar e adquirir as belezas cultivadas em Cariacica.
O setor de floricultura está em expansão no Brasil e também no Espírito Santo. Dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) apontam que, para este ano de 2022, a expectativa é de que haja um crescimento de 12% no setor. A análise considera o desenvolvimento a partir da divisão dos segmentos, como: flores de corte, em vaso, plantas verdes e outras variedades, além de produtos para paisagismo.
No estado, o cultivo de flores é fonte de renda para diversas famílias em dezessete municípios, inclusive em Cariacica. A atividade gera mais de oito mil empregos em toda a cadeia produtiva e movimenta cerca de 10 milhões por ano, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Com o objetivo de enaltecer as belezas naturais do município, o evento terá um espaço reservado para exposição de flores cultivadas em solo cariaciquense.
A organização do evento é realizada pela Prefeitura de Cariacica, com apoio do Governo do Estado, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), Sistema OCB/ES, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Para a Secretária de Cultura de Cariacica, Nina Santos, o momento será de grande prestígio aos cultivadores cariaciquenses. “O solo de Cariacica é muito rico e as belezas naturais do nosso município merecem receber esse destaque. Tanto para quem é leigo no assunto, quanto para quem já tem certo conhecimento e apreço, será uma grande oportunidade visitar o Espaço Garden, pela grande variedade e qualidade dos produtos que serão oferecidos”, comenta.

SERVIÇO

  • 2ª Feira Cultura, Arte, Sabores e do Empreendedor de Cariacica
  • Quando: de quinta (23) a domingo (26)
  • Onde: Trevo de Alto Lage, em frente à Prefeitura de Cariacica
  • Entrada franca
  • Horários
  • Quinta-feira: 16h às 22h
  • Sexta-feira: 12h às 22h
  • Sábado: 10h às 22h
  • Domingo: 10h às 18h

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