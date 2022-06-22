Humor e hipnose combinam? Show no Centro de Vitória tira a prova

O trio de hipnólogos André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado Crédito: Divulgação

Você acredita em hipnose? Sucesso em turnê por todo o Brasil, o trio de hipnólogos André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado desembarcam nesse sábado (25), no Vix Comedy Club, no Centro de Vitória. Trazendo um show de stand-up com uma proposta totalmente fora do convencional, os hipnólogos irão convidar voluntários para subirem ao palco e passarem por uma experiência de ‘hipnose cômica’, de uma forma muito divertida e engraçada.

Durante o espetáculo “Magicamente: show de hipnose cômica”, os artistas revezam um repertório de situações do cotidiano e esquetes, que entram no roteiro dependendo do período do ano e em datas especiais, fazendo com que cada apresentação seja única e especial. Quem nunca sonhou em ganhar na loteria? Ou tocar em uma banda de sucesso? Com a hipnose do trio é possível, nem que seja por alguns minutos.

“Os hipnotizados são unânimes em falar que, durante o show, passam pela melhor experiência de suas vidas. Enquanto isso, eles são capazes de falar coisas engraçadas, dançar, formar uma banda musical com instrumentos imaginários e protagonizar diversas situações”, explica um dos integrantes do trio, o hipnólogo e palestrante André Attié.

Ao todo, o grupo já realizou mais de 900 apresentações, com mais de 10 mil pessoas hipnotizadas. O show tem classificação de 16 anos e os ingressos já estão sendo vendidos, pelo site Vix Comedy Club a partir de R$ 25 (meia-entrada), com abertura da casa às 19h e show time às 20h. Os casais que quiserem curtir o espetáculo juntos podem aproveitar um combo com ingressos promocionais no valor de R$ 70, para duas pessoas.

Um dia antes, na sexta (24) é a vez do clima de São João invadir o clube de humor com o “Arraiá do VCC”, com Fernando Emeterio, Hebert Cruz, Haeckel Ferreira e Diogo Rosa. No espetáculo, os humoristas trazem histórias do cotidiano, dessa vez com um toque caipira e tema junino. O show começa a partir das 20h, mas às 19h o CVV abre as portas para um 'esquenta' de happy hour. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Vix Comedy Club , por R$ 20 (lote único).