FestGuaçuí segue até sábado com peças capixabas e nacionais

Espetáculo "A incrível lenda do capim dourado", da Cia Art Palco, de Araguaína (TO) Crédito: Divulgação

Além das peças, a mostra conta com exposição de fotografias de Tarcísio Louzada; performance “Três em uma”, da Cia Surto Cênico; debates sobre os trabalhos apresentados; palestra com Carol Scabora, de Curitiba/PR; e oficina de palhaçaria, com a Cia Canta Circo.

O festival reúne montagens do sul e do norte do Espírito Santo e da Região Metropolitana da Grande Vitória, além de espetáculos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Paraná, Tocantins e Minas Gerais.

ORGANIZAÇÃO

Assim como no ano passado, a organização do "Festguaçuí" recebeu cartas de anuência dos grupos e companhias, pois o prazo era curto para abrir seleção por edital. O evento é coordenado pelo Grupo Teatral e Ponto de Cultura "Gota, Pó e Poeira".

"Este evento confirma o hábito da população da região do Caparaó em prestigiar os espetáculos que se apresentam no festival desde o ano de 2000, ao mesmo tempo em que conhece as diferenças culturais de cada região brasileira. O público se envolve não só com o teatro, mas também com outras manifestações artísticas, como a dança, a fotografia e a música”, destacou o coordenador do Festguaçuí, Carlos Ola.

(Com informações da Secult/ES)

22º FESTGUAÇUÍ - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO

ONDE: As apresentações vão ocorrer às 14h e às 20h, no Teatro Fernando Torres. Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. As apresentações das 10h, 16h e 17h, acontecerão em praças públicas da cidade.

As apresentações vão ocorrer às 14h e às 20h, no Teatro Fernando Torres. Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. As apresentações das 10h, 16h e 17h, acontecerão em praças públicas da cidade. INGRESSO: Entrada franca

PROGRAMAÇÃO