FestGuaçuí segue até sábado com peças capixabas e nacionais

A beleza e versatilidade da "Grande Arte" continua invadindo Guaçuí. Por lá acontece até sábado (25) o 22º "Festival Nacional de Teatro", o "Festguaçuí", um dos mais relevantes do cenário cultural do Espírito Santo. Iniciado no último domingo (19), o evento recebe apresentações destinadas a diversos públicos. A entrada para todas as atrações é franca.
Além das peças, a mostra conta com exposição de fotografias de Tarcísio Louzada; performance “Três em uma”, da Cia Surto Cênico; debates sobre os trabalhos apresentados; palestra com Carol Scabora, de Curitiba/PR; e oficina de palhaçaria, com a Cia Canta Circo.
O festival reúne montagens do sul e do norte do Espírito Santo e da Região Metropolitana da Grande Vitória, além de espetáculos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Paraná, Tocantins e Minas Gerais.
ORGANIZAÇÃO
Assim como no ano passado, a organização do "Festguaçuí" recebeu cartas de anuência dos grupos e companhias, pois o prazo era curto para abrir seleção por edital. O evento é coordenado pelo Grupo Teatral e Ponto de Cultura "Gota, Pó e Poeira".
"Este evento confirma o hábito da população da região do Caparaó em prestigiar os espetáculos que se apresentam no festival desde o ano de 2000, ao mesmo tempo em que conhece as diferenças culturais de cada região brasileira. O público se envolve não só com o teatro, mas também com outras manifestações artísticas, como a dança, a fotografia e a música”, destacou o coordenador do Festguaçuí, Carlos Ola.
(Com informações da Secult/ES)
22º FESTGUAÇUÍ - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
- ONDE: As apresentações vão ocorrer às 14h e às 20h, no Teatro Fernando Torres. Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar, Guaçuí. As apresentações das 10h, 16h e 17h, acontecerão em praças públicas da cidade.
- INGRESSO: Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA-FEIRA (23)
- 10h: "Memórias à Venda", do Instituto Cultural Tambor de Raiz - Conceição da Barra/ES
- 14h: "Julimeu e Romileta", da Cia EB - Ibiporã/PR
- 20h: "Lisístrata", de O Voo das Andorinhas - São Paulo/SP
- SEXTA-FEIRA (24)
- 14h: "Nuvem D’água", do Grupo Vira Lata de Teatro - Vitória/ES
- 16h: "A incrível lenda do capim dourado", da Cia Art Palco - Araguaína/TO
- 20h: "Pequenas Sagas Nordestinas", da Cia CTI - Rio de Janeiro/RJ
- SÁBADO (25)
- 10h: "Três em Uma", de Surto Cênico - Cachoeiro de Itapemirim/ES
- 15h: "O Circo Faz de Conta", do Coletivo Guaçuí Em Cena - Guaçuí/ES
- 20h: "Bumba Meu Boi', do Grupo Gota, Pó e Poeira- Guaçuí/ES
- 21h: Encerramento e Premiação