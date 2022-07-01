Segredo

Taylor Swift e Joe Alwyn ficaram noivos em segredo, diz jornal britânico

Amigo do ator informou que os dois optaram por contar a novidade apenas para pessoas próximas
Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 16:43

Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19
Taylor Swift  Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Taylor Swift e o ator Joe Alwyn, que estão juntos há cerca de cinco anos, ficaram noivos, mas contaram a novidade apenas para pessoas próximas. Segundo o jornal britânico The Sun, um amigo de Alwyn confirmou o noivado. "Eles estão noivos há alguns meses, mas só contaram para seu círculo íntimo - basicamente família e amigos de confiança muito antigos. Todos também juraram segredo", disse o amigo, que contou o segredo.
Além disso, ele informou que a cantora ganhou um anel de noivado que é usado apenas dentro de casa. "Apenas poucas pessoas sabem detalhes sobre o casamento e Taylor não contou sobre o noivado nem a alguns membros de sua equipe."
Diferente dos outros relacionamentos da artista com Tom Hiddleston, Harry Styles e Calvin Harris, o atual foi pouco divulgado para o público.
"Eles querem que seu amor fique longe das câmeras o máximo possível. Isso é só para eles. E se e quando eles trocarem votos, definitivamente não haverá Vogue, Rolling Stone ou Hello! lá. Será simples e elegante - como eles."
O amigo ainda disse ao jornal que os dois estão felizes e apaixonados, e que Joe Alwyn ajudou a escrever duas músicas do álbum Folklore.

Veja Também

Fátima Bernardes recebe aplausos e homenagens em seu último dia no "Encontro"

Rafa Kalimann diz viver relacionamento 'sem rótulos' com Bruninho

Miss ES avança para o Top 10 do Miss Universo Brasil e fica mais perto da coroa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
