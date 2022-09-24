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Música

João Gomes é acusado de plágio pela música "Eu Tenho a Senha"

Equipe do cantor diz que João ainda não foi notificado e nega que a música, que abre o DVD "Acredite", seja uma cópia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 09:42

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor
O cantor João Gomes é acusado de plagiar a música "Eu Tenho a Senha". A faixa abre o DVD "Acredite", gravado no Marco Zero do Recife, no último mês.
Segundo o colunista Leo Dias, Judivan Macedo e Acrízio de França afirmam que música reproduz a melodia da canção "Volta, Seu Luiz", composta por eles e gravada pelo músico Francis Lopes.
Em nota oficial enviada ao colunista, a equipe do cantor de piseiro diz que ele ainda não foi notificado e nega as acusações.
"O processo movido por Acrízio Ferreira de França e Judivan Alexandrino de Lima tramita em segredo de Justiça, motivo pelo qual nenhuma das partes está autorizada a divulgar informações processuais. Embora o artista “João Gomes” ainda não tenha sido comunicado formalmente acerca do conteúdo do pedido judicial, sua assessoria jurídica já está trabalhando na defesa, com a qual restará comprovado que não houve violação de direitos autorais. Após a apresentação da defesa jurídica no processo, haverá nova manifestação através de nota oficial. Acreditamos que a imprensa fará um trabalho imparcial na divulgação dos fatos. LRB Consultoria Jurídica”.

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