João Gomes é acusado de plágio pela música "Eu Tenho a Senha"

O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor

O cantor João Gomes é acusado de plagiar a música "Eu Tenho a Senha". A faixa abre o DVD "Acredite", gravado no Marco Zero do Recife, no último mês.

Segundo o colunista Leo Dias, Judivan Macedo e Acrízio de França afirmam que música reproduz a melodia da canção "Volta, Seu Luiz", composta por eles e gravada pelo músico Francis Lopes.

Em nota oficial enviada ao colunista, a equipe do cantor de piseiro diz que ele ainda não foi notificado e nega as acusações.