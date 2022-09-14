Sindicato rural veta show João Gomes após declaração contra Bolsonaro

O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor

O Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, proibiu o show do cantor de João Gomes no Parque de Exposições, previsto para o dia 29 de outubro durante o festival 'PiZro'. O espaço é gerenciado pelo sindicato que se revoltou com a atitude do cantor no Rock in Rio 2022.

Durante sua apresentação, João chegou a puxar um canto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O cantor já se desculpou pela manifestação no evento.

O vídeo com três membros do sindicato afirmando que João Gomes desrespeitou o presidente foi publicado nesta segunda-feira (12). Veja a seguir:

Cantor, João Gomes que fez crítica a bolsonaro, tem show barrado no Maranhão.

Membros do Sindicato Rural de Imperatriz (MA) afirmam que o cantor não é bem vindo na cidade.



Vê se pode! Eles são dono da cidade? Não aceita o voto contrário do coleguinha? Qual o nome disso pessoal? pic.twitter.com/6Q9MIaIrCa — Aquias Santarem CRITICA BRASIL (@AquiasSantarem) September 13, 2022

"Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela", afirma o grupo no vídeo.

Imperatriz, localizada na região sudoeste do Maranhão, é uma das únicas cidades do estado onde o presidente Jair Bolsonaro teve a maior porcentagem de votos durante as eleições que ocorreram em 2018. A responsável pelo show de João Gomes em Imperatriz, a Imperial Produções classificou o vídeo do SinRural como 'intolerância'.

Segundo a produtora, a atitude só estaria prejudicando a cidade maranhense. Em nota enviada ao G1, a Imperial Produções reforçou que a apresentação não será cancelada e que poderá acontecer em outros locais da cidade, ou em municípios vizinhos.