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No Maranhão

Sindicato rural veta show João Gomes após declaração contra Bolsonaro

'Ele não é bem-vindo', afirma um dos diretores do SinRural de Imperatriz, onde o cantor de piseiro iria se apresentar no dia 29 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 17:58

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes Crédito: Instagram/@joaogomescantor
O Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, proibiu o show do cantor de João Gomes no Parque de Exposições, previsto para o dia 29 de outubro durante o festival 'PiZro'. O espaço é gerenciado pelo sindicato que se revoltou com a atitude do cantor no Rock in Rio 2022.
Durante sua apresentação, João chegou a puxar um canto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O cantor já se desculpou pela manifestação no evento.
O vídeo com três membros do sindicato afirmando que João Gomes desrespeitou o presidente foi publicado nesta segunda-feira (12). Veja a seguir:
"Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela", afirma o grupo no vídeo.
Imperatriz, localizada na região sudoeste do Maranhão, é uma das únicas cidades do estado onde o presidente Jair Bolsonaro teve a maior porcentagem de votos durante as eleições que ocorreram em 2018. A responsável pelo show de João Gomes em Imperatriz, a Imperial Produções classificou o vídeo do SinRural como 'intolerância'.
Segundo a produtora, a atitude só estaria prejudicando a cidade maranhense. Em nota enviada ao G1, a Imperial Produções reforçou que a apresentação não será cancelada e que poderá acontecer em outros locais da cidade, ou em municípios vizinhos.
"A intolerância dos diretores do SinRural em relação ao show do João Gomes que aconteceria no Parque de Exposições deixa claro o porquê de Imperatriz ainda não ter a relevância que merece no cenário nacional. A movimentação econômica que vai acontecer aqui na região é gigantesca. O comércio movimentará milhões. Todos são afetados: a manicure, o salão de beleza, o motorista de aplicativo, a rede hoteleira, os restaurantes, os vendedores ambulantes e toda cadeia alimentar que leva o sustento para dentro de sua casa através das oportunidades geradas em um festival como esse", diz a nota.
Vale lembrar que o festival PiZro também terá passagem por Vitória, no dia 8 de outubro, na Praça do Papa. Além de João Gomes, Tarcísio Acordeon e Vitor Fernandes complementam a programação do evento no ES.

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