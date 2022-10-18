Exposição "Novos Viajantes" retrata a fauna e flora da Mata Atlântica capixaba

Marcando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, recebe a exposição "Novos Viajantes". A mostra será aberta nesta sexta (21), às 18h, no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, fundado por Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil.
"Novos Viajantes" é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes".
"Se no passado naturalistas e artistas viajavam por uma natureza pujante, hoje os novos viajantes vão em busca de pequenas amostras do que sobrou dessa Mata Atlântica que pintou a nossa própria bandeira. Ciência e arte encontram-se nesta exposição, onde a viagem não se restringe à contemplação, descrição e ilustração da natureza, mas segue pelos olhares sensíveis de artistas com diferentes vivências", destaca Sérgio Lucena, diretor do INMA.
"A mostra propõe a convergência de diferentes olhares, trajetórias individuais e distintas maneiras de entender, pensar e perceber as artes visuais. Esses artistas abordam em seu fazer técnicas e poéticas que atualizam o significado e a importância da arte e levam o público a perceber e pensar as diferenças e coincidências que permeiam a produção artística no Estado do Espírito Santo", ressalta Attilio Colnago, curador da exposição. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de fevereiro de 2023.
Além de "Novos Viajantes", a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também promove o circuito "Por dentro da Mata Atlântica". Com envolvimento dos pesquisadores da instituição, o público percorre um circuito especial pelo parque.
Com experimentações diversas, em sons, imagens e texturas, esse percurso conta a história de Augusto Ruschi e do Museu Mello Leitão, e mostra como o museu se transformou no INMA. Ao final do caminho, os visitantes podem conhecer um pouco da ciência produzida pelo espaço para a conservação da Mata Atlântica. Além de informação visual, pesquisadores mostrarão, numa ambientação natural, como biólogos e botânicos fazem o trabalho em campo. O passeio é gratuito. Só chegar e participar.
ATIVIDADES DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- O QUE É: Circuito "Por dentro da Mata Atlântica"
- QUANDO: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas
- O QUE É: Exposição “Novos Viajantes”
- ABERTURA: Sexta (21), às 18h
- VISITAÇÃO: de sábado (22) a 26 de fevereiro de 2023, das 8h às 17h
- LOCAL DAS ATIVIDADES: Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão
- ENDEREÇO: Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. As atrações são gratuitas