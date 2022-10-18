  • Exposição "Novos Viajantes" retrata a fauna e flora da Mata Atlântica capixaba
Arte e Natureza

Exposição "Novos Viajantes" retrata a fauna e flora da Mata Atlântica capixaba

Mostra entra em cartaz nesta sexta (21), no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), em Santa Teresa.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 17:54

Tela
Tela "Brasileirinho", de Alzira Júdice, integrante da mostra "Novos Viajantes Crédito: INMA
Marcando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, recebe a exposição "Novos Viajantes". A mostra será aberta nesta sexta (21), às 18h, no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, fundado por Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia no Brasil.
"Novos Viajantes" é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes".
"Se no passado naturalistas e artistas viajavam por uma natureza pujante, hoje os novos viajantes vão em busca de pequenas amostras do que sobrou dessa Mata Atlântica que pintou a nossa própria bandeira. Ciência e arte encontram-se nesta exposição, onde a viagem não se restringe à contemplação, descrição e ilustração da natureza, mas segue pelos olhares sensíveis de artistas com diferentes vivências", destaca Sérgio Lucena, diretor do INMA.
Tela Deva da Mata, de Ana Vitorino, integrante da exposição
Tela Deva da Mata, de Ana Vitorino, integrante da exposição "Novos Viajantes" Crédito: INMA
"A mostra propõe a convergência de diferentes olhares, trajetórias individuais e distintas maneiras de entender, pensar e perceber as artes visuais. Esses artistas abordam em seu fazer técnicas e poéticas que atualizam o significado e a importância da arte e levam o público a perceber e pensar as diferenças e coincidências que permeiam a produção artística no Estado do Espírito Santo", ressalta Attilio Colnago, curador da exposição. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de fevereiro de 2023.

ECOSSISTEMA

Além de "Novos Viajantes",  a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também promove o circuito "Por dentro da Mata Atlântica". Com envolvimento dos pesquisadores da instituição, o público percorre um circuito especial pelo parque.
Com experimentações diversas, em sons, imagens e texturas, esse percurso conta a história de Augusto Ruschi e do Museu Mello Leitão, e mostra como o museu se transformou no INMA. Ao final do caminho, os visitantes podem conhecer um pouco da ciência produzida pelo espaço para a conservação da Mata Atlântica. Além de informação visual, pesquisadores mostrarão, numa ambientação natural, como biólogos e botânicos fazem o trabalho em campo. O passeio é gratuito. Só chegar e participar.

ATIVIDADES DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

  • O QUE É: Circuito "Por dentro da Mata Atlântica"
  • QUANDO: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas

  • O QUE É: Exposição “Novos Viajantes”
  • ABERTURA: Sexta (21), às 18h
  • VISITAÇÃO:  de sábado (22) a 26 de fevereiro de 2023, das 8h às 17h

  • LOCAL DAS ATIVIDADES: Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão 
  • ENDEREÇO: Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. As atrações são gratuitas

