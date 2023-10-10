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Gabriela Duarte revela que esteve em bunker em Israel com os filhos: 'ainda tentando digerir'

Atriz estava em passeio com os filhos e teve primeiro dia tranquilo; ‘Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir’, escreveu em relato nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 10:50

Gabriela Duarte estava em um bunker com os filhos
Gabriela Duarte estava em um bunker com os filhos Crédito: Instagram/@gabidu
A atriz Gabriela Duarte estava em Israel com seus filhos quando a guerra no país começou. Em publicação da manhã desta terça-feira, 10, ela contou que chegou a passear por Tel Aviv em um ótimo primeiro dia de viagem - mas tudo mudou quando, na manhã seguinte, ela teve que correr com os filhos para um bunker.
"Estes são registros do primeiro dia em Tel Aviv, Israel. Isso mesmo. Um dia antes dos conflitos começarem, andamos pelas ruas, fomos até a praia ver o pôr do sol, tudo perfeito", escreveu. "Ninguém jamais poderia imaginar o que viria a seguir. No dia seguinte, as 6:30 da manhã, soou o alarme. Olhei pela janela e vi fumaça ao longe. Descemos pro lobby do hotel e começamos a entender tudo. A partir daí, foi o dia inteiro de alarmes e descidas pro bunker".
Gabriela havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu. Apesar dos acontecimentos, ela conseguiu um voo para a República Checa e já está em segurança.
"No dia seguinte, com muita sorte, fé e persistência, conseguimos sair de Israel, vindo pra Praga, onde estamos agora em segurança. Ainda estamos tentando entender e digerir tudo isso. Estar tão próximo a um conflito como esse é complicadíssimo".
"Peço a Deus por quem está lá, peço a Deus que proteja Israel e a todas as vítimas dessa guerra absurda. Muito, muito obrigada por todas as mensagens de carinho e preocupação. Estamos bem", finalizou.

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