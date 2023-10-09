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Guerra em Israel: saiba quais famosos estavam no país durante ataques

Bruno Mars estava em série de apresentações no país, mas já conseguiu sair; pai de Alok ainda está em Israel, aguardando direcionamento para voltar ao Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 15:38

Imagem Edicase Brasil
Bruno Mars fez a primeira apresentação da história de sua carreira em Israel na última quarta-feira, 4 Crédito: Brian Friedman |Shutterstock
No último sábado, 7, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra no país após ataque do grupo Hamas a Israel, na Faixa de Gaza. Até então, nativos e turistas estavam em vida normal quando foram surpreendidos, sem aviso prévio, com bombardeios no território israelense. Entre eles, estavam artistas que se apresentariam no local e brasileiros em passeio turístico.
Alguns dos visitantes conhecidos de Israel já conseguiram sair do país. Veja alguns dos famosos que estão - ou estavam - no Estado judaico:

Bruno Mars

Bruno Mars fez a primeira apresentação da história de sua carreira em Israel na última quarta-feira, 4, no Yarkon Park, e repetiria o show no último sábado, 7. Após os ataques, ele cancelou o segundo show e teve segurança reforçada. Com sua equipe, o cantor conseguiu sair do país e ir para Atenas, na Grécia, na tarde de sábado.

Juarez Petrillo (DJ Swarup)

Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup, está em Israel após o festival Universo Paralello, que acontecia nas proximidades da Faixa de Gaza e chegou a ser atacado. Segundo Alok, seu filho, ele está em um bunker, aguardando direcionamento para voltar ao Brasil.

Gabriela Rocha

A cantora gospel Gabriela Rocha, que também estava em Israel durante o início dos ataques, conseguiu deixar o país no domingo, 8. Ela publicou um story informando que teve sucesso em chegar até o aeroporto e embarcar para o Brasil. "Nosso coração ainda fica aqui, porque ainda tem muitos amigos queridos tentando voltar para as suas casas. A grande maioria dos voos foram cancelados", contou ela.

Gabriela Duarte

Nesta segunda-feira, 9, a atriz Gabriela Duarte informou que conseguiu deixar Israel com os filhos. Ela publicou stories no Instagram mostrando que havia conseguido um voo até Praga. "Todos bem e em segurança", escreveu. A artista contou que estava em Tel Aviv desde sexta, 6. Gabriela definiu a situação como "triste, grave e complicada" e disse que havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu.

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