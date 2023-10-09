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Filhos de Gugu e Faustão se emocionam e vão às lágrimas no 'Domingão com Huck'

João Liberato e João Silva participaram do quadro Batalha de LipSync, em programa nostálgico com direito a coreografia de ‘Pintinho Amarelinho’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 08:23

João Liberato e João Silva participaram do quadro Batalha de LipSync, no
João Liberato e João Silva participaram do quadro Batalha de LipSync, no "Domingão com Huck" Crédito: Reprodução/TV Globo
Com direito a coreografia de Pintinho Amarelinho, a participação de João Augusto Liberato e de João Silva, filhos dos apresentadores Gugu Liberato e Fausto Silva, o Faustão, rendeu momentos divertidos, nostálgicos e emocionantes no palco do programa Domingão com Huck, da TV Globo, deste domingo, 8. A dupla se enfrentou no quadro Batalha do LipSync e foi às lágrimas com mensagens enviadas pelos familiares.
Liberato, de 21 anos, se emocionou com mensagens da tia, Aparecida Liberato, e foi às lágrimas quando ela disse que "o destino fez você amadurecer rapidamente". "O seu pai, lá nas estrelas, com certeza está muito orgulhoso de você", disse.
Maria do Céu Liberato, avó do rapaz, também disse que ele lembrava muito Gugu "em todos os sentidos" e incentivou a carreira do neto como apresentador.
"Até hoje é difícil assistir a vídeos do meu pai, porque é muita emoção, muita saudade e muita tristeza lembrar do meu pai", disse o rapaz, visivelmente emocionado antes de receber um abraço de Luciano Huck e uma mensagem da mãe, Rose Miriam Di Matteo.
João Liberato se emocionou ao ver vídeos do pai, Gugu Liberato, no palco do Domingão com Huck
João Liberato se emocionou ao ver vídeos do pai, Gugu Liberato, no palco do Domingão com Huck Crédito: Reprodução/TV Globo
Logo depois, foi a vez de João Silva receber mensagens de apoio da família. "Quando eu apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia, uma verve Mas, é claro que depois que você joga na jaula dos leões que vê se o cara tem personalidade e jeito pra isso. E ele tem", disse Faustão, em um vídeo que levou o filho, de 19 anos, às lágrimas.
O ex-apresentador da Globo ainda alertou que o filho precisa ter "foco", não se deslumbrar e "não viver uma vida de fantasia". "As escolhas são aquelas que você faz. Assume tudo isso e vamos em frente", disse, afirmando também que está na "fase final" de sua recuperação, após ter passado por um transplante de coração no mês passado.
João Silva também se emocionou quando viu o pai, Faustão, em uma mensagem por vídeo exibida no Caldeirão
João Silva também se emocionou quando viu o pai, Faustão, em uma mensagem por vídeo exibida no Caldeirão Crédito: Reprodução/TV Globo
Mais cedo, os dois jovens tinham participado da Batalha do LipSync. Liberato apresentou Pintinho Amarelinho e A dor desse amor, esta última com a participação do grupo KLB. Já Silva escolheu Fogo e Paixão, do Wando, e Meteoro, de Luan Santana.
Ao final, Luciano Huck decidiu declarar os dois como vencedores e entregou um cinturão de honra ao mérito a cada um. "Eu não teria coragem de dar um prêmio para o filho do Gugu e não dar para o filho do Faustão. E não teria coragem de dar para o filho do Faustão e não dar para o filho do Gugu", justificou.

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