Thales Bretas e Reynaldo Gianecchini são vistos jantando juntos no Rio

Thales Bretas e Reynaldo Gianechinni Crédito: Reprodução/Instagram

Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas foram vistos jantando nesta sexta (6), no Rio. Segundo o jornal Extra, que fotografou a saída da dupla, o viúvo de Paulo Gustavo foi assistir a peça "A Herança" - que está em cartaz no Shopping Gávea e tem Gianecchini no elenco - e saiu com o ator para um restaurante no mesmo bairro, Zona Sul do Rio.

Após a refeição, ator e médico foram embora juntos no carro de Thales, que fez questão de abrir a porta para Giane.