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Thales Bretas e Reynaldo Gianecchini são vistos jantando juntos no Rio

Ator foi embora no carro do viúvo de Paulo Gustavo após a refeição em restaurante da Zona Sul do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 12:11

Thales Bretas e Reynaldo Gianechinni
Thales Bretas e Reynaldo Gianechinni Crédito: Reprodução/Instagram
Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas foram vistos jantando nesta sexta (6), no Rio. Segundo o jornal Extra, que fotografou a saída da dupla, o viúvo de Paulo Gustavo foi assistir a peça "A Herança" - que está em cartaz no Shopping Gávea e tem Gianecchini no elenco - e saiu com o ator para um restaurante no mesmo bairro, Zona Sul do Rio.
Após a refeição, ator e médico foram embora juntos no carro de Thales, que fez questão de abrir a porta para Giane.
Thales e Reynaldo estão atualmente solteiros. O viúvo de Paulo Gustavo terminou o relacionamento com o cantor Silva em janeiro deste ano, enquanto Gianecchini revelou em recente entrevista que está solteiro há um bom tempo.

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