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Como é a maternidade de luxo onde nasceu Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi

Hospital em São Paulo tem área VIP anexa à sala de parto, serviço gastronômico de alto padrão e adega
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:10

Maternidade em que nasceu Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi
Maternidade em que nasceu Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Maternidade São Luiz Star/Divulgação
A filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na manhã desta sexta-feira (6). Mavie é a primeira filha da influenciadora e a segunda do jogador, que também é pai de Davi Luca, 12. A pequena veio ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo.
A maternidade São Luiz Star foi inaugurada em 2022 e fica no bairro da Vila Olímpia. A unidade substituiu a de mesmo nome, que já funcionava havia décadas e era tradicional na capital paulista. Desde o momento de entrada no pronto-socorro, a mãe já recebe "tratamento humanizado e individual", segundo divulgação.

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O prédio possui 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 atendem gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. As salas de parto contam com área VIP anexa -o "life lounge"- e serviço gastronômico de alto padrão, para atender aos familiares que acompanham o nascimento. Segundo a Veja, uma câmera bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê.

Maternidade em que nasceu Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

A maternidade tem ainda um andar inteiro dedicado ao parto humanizado, com salas chamadas de "Delivery Room". Elas contam com efeitos de céu estrelado, banheira, bola suíça e sistema de áudio que permite que a família ouça a playlist de sua escolha.
Uma diária na maternidade pode chegar a custar até R$ 7 mil. A suíte presidencial de 60 m², com sala e antessala, que podem ter decoração personalizada, closet, serviço de concierge, menu exclusivo de chefe francês e acesso à adega, chega a custar R$ 12 mil.

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