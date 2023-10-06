Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasce em São Paulo

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na manhã desta sexta-feira (6). O jogador já é pai de Davi Luca, 12, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

O F5 recebeu um comunicado oficial do Al-Hilal, clube de Neymar. "O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina."

A criança nasceu no hospital São Luiz Star, em São Paulo. A gravidez foi anunciada pelo casal em abril, e a gestação não foi nada tranquila. O atleta traiu Bruna em duas ocasiões, a última na reta final da gravidez.