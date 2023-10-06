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Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasce em São Paulo

Modelo deu à luz nesta sexta-feira (6); este é o segundo filho do atleta, acusado de traição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 17:57

Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi
A filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na manhã desta sexta-feira (6). O jogador já é pai de Davi Luca, 12, fruto do relacionamento com Carol Dantas.
O F5 recebeu um comunicado oficial do Al-Hilal, clube de Neymar. "O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina."

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A criança nasceu no hospital São Luiz Star, em São Paulo. A gravidez foi anunciada pelo casal em abril, e a gestação não foi nada tranquila. O atleta traiu Bruna em duas ocasiões, a última na reta final da gravidez.
Em setembro, Neymar foi flagrado curtindo uma festa ao lado de duas mulheres, na Espanha. Após a gravação vir a tona, a modelo disse estar ciente do ocorrido. "Mais uma vez decepcionada. Na reta final da gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente na minha filha", disse na época.

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