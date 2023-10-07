Quais são os artistas mais seguidos no Instagram?

O Instagram completou 13 anos na última sexta-feira (6). A rede social conta com mais de 1 bilhão de usuários no mundo, sendo a terceira plataforma mais usadas por brasileiros, perdendo apenas para o WhatsApp e o YouTube. Por aqui são 113 milhões de contas, ocupando a segunda posição no ranking global de número de usuários do aplicativo, atrás apenas dos Estados Unidos. Neste montante, muitos famosos angariam milhões de seguidores. Confira abaixo a lista das celebridades mais seguidas no Brasil e no mundo.