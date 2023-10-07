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Quais são os artistas mais seguidos no Instagram?

Plataforma completa 13 anos sendo a terceira mais usada por brasileiros, perdendo apenas para o WhatsApp e YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 11:49

Anitta, Neymar e Maisa estão entre as 10 celebridades brasileiras com mais seguidores no Instagram
Anitta, Neymar e Maisa estão entre as 10 celebridades brasileiras com mais seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
O Instagram completou 13 anos na última sexta-feira (6). A rede social conta com mais de 1 bilhão de usuários no mundo, sendo a terceira plataforma mais usadas por brasileiros, perdendo apenas para o WhatsApp e o YouTube. Por aqui são 113 milhões de contas, ocupando a segunda posição no ranking global de número de usuários do aplicativo, atrás apenas dos Estados Unidos. Neste montante, muitos famosos angariam milhões de seguidores. Confira abaixo a lista das celebridades mais seguidas no Brasil e no mundo.

Brasileiros famosos com mais seguidores:

  1. Neymar: 215 milhões
  2. Ronaldinho Gaúcho: 74,6 milhões
  3. Marcelo: 65,6milhões
  4. Anitta: 64,8 milhões
  5. Whindersson Nunes: 59,6 milhões
  6. Tatá Werneck: 56,6 milhões
  7. Larissa Manoela: 52,7 milhões
  8. Maisa Silva: 48,2 milhões
  9. Bruna Marquezine: 44,8 milhões
  10. Virginia Fonseca: 44,3 milhões

Celebridades com mais seguidores no mundo:

  1. Cristiano Ronaldo: 607milhões
  2. Lionel Messi: 488 milhões
  3. Selena Gomez: 430 milhões
  4. Kylie Jenner: 400 milhões
  5. Dwayne Johnson (The Rock): 392 milhões
*Com informações do jornal Extra.

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