Quais são os artistas mais seguidos no Instagram?

O Instagram completou 13 anos na última sexta-feira (6). A rede social conta com mais de 1 bilhão de usuários no mundo, sendo a terceira plataforma mais usadas por brasileiros, perdendo apenas para o WhatsApp e o YouTube. Por aqui são 113 milhões de contas, ocupando a segunda posição no ranking global de número de usuários do aplicativo, atrás apenas dos Estados Unidos. Neste montante, muitos famosos angariam milhões de seguidores. Confira abaixo a lista das celebridades mais seguidas no Brasil e no mundo.
Brasileiros famosos com mais seguidores:
- Neymar: 215 milhões
- Ronaldinho Gaúcho: 74,6 milhões
- Marcelo: 65,6milhões
- Anitta: 64,8 milhões
- Whindersson Nunes: 59,6 milhões
- Tatá Werneck: 56,6 milhões
- Larissa Manoela: 52,7 milhões
- Maisa Silva: 48,2 milhões
- Bruna Marquezine: 44,8 milhões
- Virginia Fonseca: 44,3 milhões
Celebridades com mais seguidores no mundo:
- Cristiano Ronaldo: 607milhões
- Lionel Messi: 488 milhões
- Selena Gomez: 430 milhões
- Kylie Jenner: 400 milhões
- Dwayne Johnson (The Rock): 392 milhões
*Com informações do jornal Extra.