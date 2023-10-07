Neymar e Bruna Biancardi divulgam primeiras fotos da filha Mavie

Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi

Na noite do nascimento de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi divulgaram os primeiros registros da pequena nas redes sociais. Nas imagens publicadas na sexta (6), os pais dando o primeiro banho em Mavie.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna num post compartilhado com Neymar.

Nos stories, o jogador também publicou uma imagem da filha mais nova no colo do primogênito, Davi Lucca, de 11 anos. O menino é filho de Neymar com a infuenciadora Carol Dantas.

Neymar posta foto de Mavie no colo de Davi Lucca Crédito: Instagram/@neymar