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Neymar e Bruna Biancardi divulgam primeiras fotos da filha Mavie

Menina nasceu nesta sexta-feira (6), numa maternidade de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 12:39

Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi
Na noite do nascimento de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi divulgaram os primeiros registros da pequena nas redes sociais. Nas imagens publicadas na sexta (6), os pais dando o primeiro banho em Mavie.
"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna num post compartilhado com Neymar.
Nos stories, o jogador também publicou uma imagem da filha mais nova no colo do primogênito, Davi Lucca, de 11 anos. O menino é filho de Neymar com a infuenciadora Carol Dantas.
Neymar posta foto de Mavie no colo de Davi Lucca
Neymar posta foto de Mavie no colo de Davi Lucca Crédito: Instagram/@neymar
Mavie nasceu na sexta-feira em uma maternidade da Zona Sul de São Paulo. Neymar foi autorizado pelo time Al-Hilal para viajar ao Brasil e visitar a filha.

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