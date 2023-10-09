Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Renan Bolsonaro rebate rumores envolvendo sua sexualidade em entrevista

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu o jogo sobre os prints divulgados pelo seu ex-assessor, Diego Pupe, durante entrevista a Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 13:40

Renan Bolsonaro comenta rumores envolvendo sua sexualidade
Renan Bolsonaro comenta rumores envolvendo sua sexualidade Crédito: Reprodução/Youtube/Leo Dias Oficial
Os rumores envolvendo a sexualidade de Jair Renan Bolsonaro, relatados pelo seu ex-assessor, Diego Pupe, ganharam mais um capítulo. Desta vez, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Leo Dias, neste domingo (08), para esclarecer sobre os prints com supostas conversas íntimas trocadas com o então assessorado. Segundo o “04”, a conversa comprometedora é uma fake news.
"É uma fake news! Ele era meu amigo, ele começou a andar comigo no final de novembro de 2021 e meio que acabou a amizade, acabou essa parceria que a gente fazia de mídia social, no final de junho de 2022. Eu não tenho essa questão de preconceito e nem nada, para mim é ser humano, se você for ou não for, o problema é seu. Eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", contou Renan, após o jornalista perguntar se ele já se relacionou com Diego.
Em setembro deste ano, o portal LeoDias divulgou diversos prints enviados pelo ex-assessor de Renan contendo detalhes sobre a intimidade dos dois. De acordo com as conversas reveladas, Diego mostra um diálogo sobre um suposto relacionamento com o filho do ex-presidente.
"Eu te amo, cara! Mas não termina comigo por conta disso, já não quer transar comigo e agora vem querer terminar, porra? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", diz a mensagem divulgada.
Ainda na entrevista ao jornalista, Renan contou que os prints de Pupe foram uma armação. "Foi no começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas, dormia lá em casa, não tinha problema com isso, porque era meu amigo. Nessas andanças, ele sempre me apresentava às amigas dele e, se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava. Eu nunca tive preconceito, ser humano é ser humano, independente do que a pessoa é, raça, cor, não tem nada haver. Eu estou ali pelo caráter da pessoa, sempre teve essa amizade entre a gente", contou.
"Esse print aí, se você ver, tem um vídeo dele, onde aparece o dia. Foi em 16 de junho de 2022. A gente parou de ter amizade a partir do dia 5 de julho. Ele já sabia que a gente não estava se dando mais, se bicando e então fez essa maldade comigo. Meu telefone não tinha senha. Como ele era meu assessor e meu amigo, às vezes, eu dizia: 'eu vou ali no banheiro, vou ali conversar com uma mulher, segura meu telefone'", afirmou o “04”.
Segundo o filho de Bolsonaro, as mensagens foram enviadas enquanto ele estava alcoolizado. "Nesse dia específico, eu estava bebendo, do dia 15 para o dia 16 de junho, e eu tomei um porre de me darem banho, me deram banho esse dia. Ele mencionou a Vivian [nas mensagens], a Vivian estava presente no dia, ela sabe do banho que me deram e que, em seguida, me jogaram na cama e foi aí que eu dormi. Provavelmente ele pegou meu telefone, viu que não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem”, contou Renan, reforçando que não viu mensagem com esse teor no dia seguinte.
“No dia seguinte, eu acordei e não tinha essas mensagens. Hoje em dia você pode usar o telefone, mandar mensagem, apagar somente para mim e ficar com o print. Eu confiava nele, ele era meu amigo, eu não sei porque ele está fazendo isso tudo hoje, se é por conta de like, se é para ficar famoso ou algo do tipo”, concluiu.

Veja Também

Filhos de Gugu e Faustão se emocionam e vão às lágrimas no 'Domingão com Huck'

Quem é Victor Bonato, influencer evangélico preso acusado de abusar de fiéis

Neymar e Bruna Biancardi divulgam primeiras fotos da filha Mavie

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Leo Dias Renan Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados