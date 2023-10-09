Renan Bolsonaro rebate rumores envolvendo sua sexualidade em entrevista

Renan Bolsonaro comenta rumores envolvendo sua sexualidade Crédito: Reprodução/Youtube/Leo Dias Oficial

Os rumores envolvendo a sexualidade de Jair Renan Bolsonaro, relatados pelo seu ex-assessor, Diego Pupe, ganharam mais um capítulo. Desta vez, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Leo Dias, neste domingo (08), para esclarecer sobre os prints com supostas conversas íntimas trocadas com o então assessorado. Segundo o “04”, a conversa comprometedora é uma fake news.

"É uma fake news! Ele era meu amigo, ele começou a andar comigo no final de novembro de 2021 e meio que acabou a amizade, acabou essa parceria que a gente fazia de mídia social, no final de junho de 2022. Eu não tenho essa questão de preconceito e nem nada, para mim é ser humano, se você for ou não for, o problema é seu. Eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", contou Renan, após o jornalista perguntar se ele já se relacionou com Diego.

Em setembro deste ano, o portal LeoDias divulgou diversos prints enviados pelo ex-assessor de Renan contendo detalhes sobre a intimidade dos dois. De acordo com as conversas reveladas, Diego mostra um diálogo sobre um suposto relacionamento com o filho do ex-presidente.

"Eu te amo, cara! Mas não termina comigo por conta disso, já não quer transar comigo e agora vem querer terminar, porra? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor", diz a mensagem divulgada.

Ainda na entrevista ao jornalista, Renan contou que os prints de Pupe foram uma armação. "Foi no começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas, dormia lá em casa, não tinha problema com isso, porque era meu amigo. Nessas andanças, ele sempre me apresentava às amigas dele e, se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava. Eu nunca tive preconceito, ser humano é ser humano, independente do que a pessoa é, raça, cor, não tem nada haver. Eu estou ali pelo caráter da pessoa, sempre teve essa amizade entre a gente", contou.

"Esse print aí, se você ver, tem um vídeo dele, onde aparece o dia. Foi em 16 de junho de 2022. A gente parou de ter amizade a partir do dia 5 de julho. Ele já sabia que a gente não estava se dando mais, se bicando e então fez essa maldade comigo. Meu telefone não tinha senha. Como ele era meu assessor e meu amigo, às vezes, eu dizia: 'eu vou ali no banheiro, vou ali conversar com uma mulher, segura meu telefone'", afirmou o “04”.

Segundo o filho de Bolsonaro, as mensagens foram enviadas enquanto ele estava alcoolizado. "Nesse dia específico, eu estava bebendo, do dia 15 para o dia 16 de junho, e eu tomei um porre de me darem banho, me deram banho esse dia. Ele mencionou a Vivian [nas mensagens], a Vivian estava presente no dia, ela sabe do banho que me deram e que, em seguida, me jogaram na cama e foi aí que eu dormi. Provavelmente ele pegou meu telefone, viu que não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem”, contou Renan, reforçando que não viu mensagem com esse teor no dia seguinte.