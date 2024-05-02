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"Precisa superar"

'Ainda não estou bem, mas tenho que superar', diz Belo sobre fim do casamento

O cantor ainda não superou o fim do casamento com Gracyanne, mas, ao que parece, também não pensa em reatar tão cedo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 20:20

Cantor Belo
Belo ainda não superou o fim do casamento com Gracyanne Crédito: Divulgação
Belo ainda não superou o fim do casamento com Gracyanne, mas, ao que parece, também não pensa em reatar tão cedo.
Em entrevista a Danilo Gentili no "The Noite" (SBT), que vai ao ar nesta quinta-feira (2), o cantor falou que "precisa superar". "Foram 16 anos. A gente vai levar. Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte. Passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu", falou Belo.
Em turnê comemorativa dos 30 anos do Soweto, Belo falou sobre o legado do grupo, que fez parte da época de ouro do pagode brasileiro. "Tudo o que eu tenho da minha carreira solo foi o Soweto que me proporcionou", diz.
Após chorar no palco no show de abertura da turnê, o cantor explicou que juntou a tristeza pelo fim do casamento com a emoção de estar reunido com a banda de origem. "Foi um misto de emoções. A gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento", falou.
"Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo. Sou um cantor romântico, falo das coisas do amor, do coração. Meu público tem uma identificação muito direta comigo porque não consigo disfarçar se estiver passando por qualquer tipo de problema. Sempre levo isso para o palco", explicou.
Belo ainda revelou que no final do ano deve gravar um DVD com o Soweto, que terá músicas inéditas.
O cantor também falou sobre a relação com Denilson, com quem teve uma disputa judicial envolvendo milhões. "O Denílson sempre foi meu amigo. Sou fã do Denílson, assim como ele sempre foi fã do Soweto e do Belo também. Tenho certeza disso. A nossa briga era judicial, na esfera jurídica, de dívida. Nossa amizade vem de infância. Conheço ele desde os 16 anos. Crescemos no mesmo bairro, somos do mesmo lugar. Ele saiu como jogador e eu como músico".

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