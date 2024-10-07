Com patrimônio de R$ 8,73 bilhões, Taylor Swift é a cantora mais rica do mundo

A cantora Taylor Swift no The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Taylor Swift se tornou a cantora mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão - ou cerca de R$ 8,7 bilhões, na cotação atual - segundo a revista Forbes. Agora, ela é a segunda artista musical com maior patrimônio.

A cantora se tornou bilionária em outubro de 2023, como a primeira artista com carreira individual a conquistar o feito só com renda de música e shows. A revista diz que ela possui US$ 600 milhões em turnês e royalties, US$ 600 milhões com seu catálogo musical e US$ 125 milhões em propriedades imobiliárias.

Swift está em segundo lugar na lista de músicos mais ricos, atrás apenas de Jay-Z. Sua fortuna de US$ 2,5 bilhões é atribuída pela Forbes aos seus negócios de bebidas alcóolicas.

De 2022 a 2023, o patrimônio de Swift dobrou devido ao sucesso da "The Eras Tour", a turnê mais lucrativa da história. O título antes pertencia ao britânico Elton John.