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Fortuna

Com patrimônio de R$ 8,73 bilhões, Taylor Swift é a cantora mais rica do mundo

De 2022 a 2023, o patrimônio de Swift dobrou devido a turnê mais lucrativa da história. Ela superou até a cantora Rihanna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 13:18

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift no The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Taylor Swift se tornou a cantora mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão - ou cerca de R$ 8,7 bilhões, na cotação atual - segundo a revista Forbes. Agora, ela é a segunda artista musical com maior patrimônio.
A cantora se tornou bilionária em outubro de 2023, como a primeira artista com carreira individual a conquistar o feito só com renda de música e shows. A revista diz que ela possui US$ 600 milhões em turnês e royalties, US$ 600 milhões com seu catálogo musical e US$ 125 milhões em propriedades imobiliárias.
Swift está em segundo lugar na lista de músicos mais ricos, atrás apenas de Jay-Z. Sua fortuna de US$ 2,5 bilhões é atribuída pela Forbes aos seus negócios de bebidas alcóolicas.
De 2022 a 2023, o patrimônio de Swift dobrou devido ao sucesso da "The Eras Tour", a turnê mais lucrativa da história. O título antes pertencia ao britânico Elton John.
Taylor Swift superou Rihanna, que alcançou a quantia devido ao sucesso de sua marca de beleza Fenty e possui patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhão, ou aproximadamente R$ 7,6 bilhões. Atrás das cantoras estão Madonna, com cerca de R$ 4,6 bilhões, Beyoncé, com R$ 4,1 bilhões, Céline Dion, com R$ 3 bilhões, Barbra Streisand, com R$ 2,5 bilhões e Dolly Parton, com R$ 2,4 bilhões.

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