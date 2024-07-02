Taylor Swift terá roupas e objetos pessoais expostos em museu em Londres

A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

A cantora Taylor Swift terá uma série de roupas e objetos pessoais expostos no museu Victoria & Albert (V&A), em Londres. A exposição "Taylor Swift: Songbook Trail", temporária e gratuita, abrirá em 27 de julho e vai durar até 8 de setembro.

Há entre os itens botas, vestidos, instrumentos, videoclipes, prêmios e rascunhos de letras. Alguns dos objetos, em especial os que exploram a infância de Taylor, nunca foram exibidos anteriormente, segundo o museu.

"Estamos encantados em poder exibir uma variedade de looks icônicos usados por Taylor Swift no V&A neste verão [do hemisfério norte]", disse Kate Bailey, curadora sênior de teatro e performance do museu britânico.

"As músicas de Taylor Swift, como objetos, contam histórias, muitas vezes inspiradas em arte, história e literatura. Esperamos que essa trilha teatral pelo museu inspire visitantes curiosos a descobrir mais sobre a artista, sua criatividade e os objetos do V&A."