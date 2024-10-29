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Você sabia que o verdadeiro nome de Bruno Mars não é este? Saiba qual é

Cantor, que chegou ao Brasil início de outubro, faz uma maratona de shows pelo País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 08:52

Bruno Mars fez show aclamado no Estádio do Morumbis em São Paulo
Bruno Mars fez show aclamado no Estádio do Morumbis em São Paulo Crédito: Daniel Ramos/ Divulgação / Estadão
Bruno Mars continua no Brasil, para a alegria de seus fãs. O cantor, que esbanja carisma e simpatia, encerra sua grande tour pelo País no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Mas você sabia que "Bruninho", como ficou conhecido no Brasil, não se chama Bruno Mars?
Nascido em Honolulu, no Havaí, o astro é filho de da cantora Bernadette San Pedro Bayot e do percussionista Peter Hernandez, e herdou o nome de batismo do pai: Peter Gene Hernandez.
Mas de onde veio o nome Bruno Mars?
Segundo o próprio cantor disse em entrevistas no início da carreira, ele adotou o apelido de "Bruno" por influência de seu pai, que o achava parecido com o famoso lutador norte-americano Bruno Sammartino. "Acho que eu era um bebê corpulento, então meu pai começou a me chamar assim", contou.
Já o sobrenome "Mars", que em português quer dizer Marte, o artista revelou que escolheu como uma brincadeira, uma vez que recebia elogios de mulheres que diziam que ele era "de outro mundo".
"Eu senti que meu nome ainda não tinha um toque especial, então pensei: Acho que sou de Marte", brincou o cantor, dando origem ao nome do showmen que atualmente é um dos melhores artistas do mundo.
Passagem histórica pelo Brasil
Muitos se perguntam: Bruno Mars ainda está no Brasil? A resposta é sim! Depois de fazer seis shows em São Paulo, três no Rio e dois em Brasília, a voz de When I Was Your Man aterrissa em Curitiba, onde fará dois shows nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Estádio Major Couto Pereira.
"Bruninho" encerra sua apoteótica turnê no Brasil em Belo Horizonte, em show único no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.
Os fãs já clamam por "come to Brasil" Bruno Mars, em 2025.

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