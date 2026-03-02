Cinema

'O Agente Secreto' deve levar o Oscar de melhor filme, diz crítico do The Guardian

Jornal britânico publicou nesta segunda-feira (2) um texto que defende a vitória do brasileiro na principal categoria da premiação

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:10

O jornal britânico The Guardian publicou nesta segunda-feira (2) um texto que defende a vitória do brasileiro "O Agente Secreto" na principal categoria do Oscar deste ano, a de melhor filme. O texto é de Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do veículo.

O autor diz que nenhum dos seis favoritos à estatueta ficou tanto na sua cabeça quanto o longa de Kleber Mendonça Filho. "É incrivelmente sofisticado, excêntrico e prolixo, um filme sobre amor e paternidade, tirania e resistência, e sobre reconciliação com o passado. É inspiração pura."

Filme de Kléber Mendonça Filho concorre a quatro categorias no Oscar Crédito: Vitrine Filmes

Bradshaw elogia a cena de abertura, em que Armando, o protagonista de Wagner Moura numa performance que demonstra inteligência e força, afirma o crítico, se depara com um cadáver e debate com policiais corruptos. Bradshaw diz que a sequência vez ou outra aparece nos seus sonhos.

"O Agente Secreto" concorre a quatro prêmios no Oscar - filme, ator, direção de elenco e filme internacional. Se o desejo de Bradshaw se concretizar, seria a primeira vitória de uma produção nacional na principal categoria.

