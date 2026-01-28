Oscar no ES

Antes de “O Agente Secreto”, Kleber Mendonça Filho ganhou prêmio em Vitória

Cineasta foi premiado em 2007 com o Troféu de Melhor Ficção. Outros dois filmes do diretor também foram exibidos no Festival de Cinema de Vitória

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:09

Kleber Mendonça Filho é o diretor do "O Agente Secreto" Crédito: Reprodução | TV Brasil

Indicado a quatro Oscars, "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, vem se destacando na corrida internacional de premiações e já rendeu a Wagner Moura o Globo de Ouro de Melhor Ator. Mas o que pouca gente imagina é que, antes de alcançar esse patamar, o diretor pernambucano já passou por Vitória.



Em 2007, o diretor competiu em uma mostra do Festival de Cinema de Vitória - ainda nos tempos em que o evento se chamava Vitória Cine Vídeo. Um capítulo pouco lembrado, mas simbólico, da relação entre o cinema autoral brasileiro e o público capixaba.

Na ocasião, Kleber concorreu com o curta-metragem "Noite de Sexta, Manhã de Sábado", que recebeu o Troféu de Melhor Ficção na 14ª edição do festival.

Kleber Mendonça comemorou a premiação de O Agente Secreto Crédito: Reprodução Instagram @kleber_mendonca_filho

A relação de Kleber Mendonça Filho com o evento, no entanto, não se encerrou ali. Seu primeiro longa-metragem, "O Som ao Redor", integrou a programação da 19ª edição, em 2012, enquanto o curta "A Copa do Mundo no Recife" foi exibido na 22ª edição, realizada em 2015.

Essas presenças ajudaram a costurar a trajetória do cineasta com o festival capixaba e reforçaram como o evento acompanhou, de perto, a consolidação de um dos nomes mais relevantes do cinema brasileiro contemporâneo. E claro, agora estamos na torcida pelo Oscar!

