Brasil no Oscar

Saiba quem é Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar de melhor fotografia

Cineasta já ganhou o prêmio Critics Choice Awards em 2026, na mesma categoria, pelo filme "Sonhos de Trem"

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:38

Adolpho Veloso durante o Critic's Choice Awards em janeiro de 2026 Crédito: Caroline Brehman/Reuters

Adolpho Veloso, 37, diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de Trem".

O cineasta tem produções no currículo como "Rodantes", "El Perfecto David" e "Mosquito". Alguns de seus projetos internacionais são: "Becoming Elizabeth" e o curta "American Cancer Story".

Ele já dirigiu a fotografia de clipes de cantoras como Pabllo Vittar e Gloria Groove. Adolpho participou do time por trás do vídeo de "AMEIANOITE".

Adolpho concorre ao seu primeiro Oscar com um filme da Netflix. "Sonhos de Trem" segue um lenhador no início do século XX que enfrenta uma tragédia familiar. Na categoria, ele concorre com: Dan Laustsen ("Frankenstein"), Darius Khondji ("Marty Supreme"), Michael Bauman ("Uma Batalha Após a Outra") e Autumn Durald Arkapaw ("Pecadores").

No Critics Choice Awards, ele venceu a categoria em que estava indicado e posou com Wagner Moura. "O Agente Secreto" ganhou como melhor filme internacional na premiação. Em foto com o ator, ele colocou a legenda: "Nada mais importa".

O diretor está à frente da fotografia do próximo filme de M. Night Shyamalan, famoso por "O Sexto Sentido". O projeto é um suspense intitulado "Remain".

Este vídeo pode te interessar