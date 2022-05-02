Casos de hepatite aguda: entenda os sintomas da infecção

Um dos sintomas pode ser febre Crédito: Freepik

Organização Mundial da Saúde (OMS) notificou mais de 169 casos, com 17 transplantes de fígado e um óbito. A origem dessa grave inflamação permanece uma incógnita. Os registros de hepatite em crianças chama a atenção de autoridades de saúde no mundo. Casos de inflamação no fígado foram detectados em mais de 12 países, principalmente europeus, e anotificou mais de 169 casos, com 17 transplantes de fígado e um óbito. A origem dessa grave inflamação permanece uma incógnita.

As crianças afetadas têm entre 1 mês e 16 anos e, embora a real causa do problema não tenha sido identificada, a aposta dos especialistas é que a inflamação hepática seja consequência da infecção do adenovírus humano (HAdv). Em entrevista para a BBC News, a consultora médica Ukhsa, explicou que 77% das crianças examinadas testaram positivo para alguma forma de adenovírus e esse seria o "gatilho provável".

hepatite aguda, que significa inflamação do As crianças afetadas estão apresentando, que significa inflamação do fígado . Em muitos casos foram relatados sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômito. A maioria não apresentou febre. A hepatologista e gastroenterologista Mariana Poltronieri Pacheco explica que o adenovírus é um grupo de vírus de mais de 40 subtipos, de transmissão respiratória ou fecal-oral. "Eles podem provocar doenças respiratórias, como resfriados, conjuntivite e sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômitos", conta a médica.

SINTOMAS DE HEPATITE MISTERIOSA E TRATAMENTOS O fígado tem diversas funções no organismo, desde o metabolismo de proteína, carboidratos e lipídeos, produção da bile, eliminação de substâncias tóxicas e produção dos fatores de coagulação. A hepatologista conta que existe a probabilidade de que o vírus tenha sofrido diversas mutações até ganhar a capacidade de causar as inflamações no fígado. "Os vírus têm a capacidade de sofrerem mutações para sobreviverem, e podem, sim, se tornarem tóxicos para o fígado, apesar dessa informação ainda não ser confirmada pela comunidade científica", diz Mariana Poltronieri Pacheco.

"A hepatite aguda pode aparecer desde quadros leves, às vezes só detectados em exames de rotina, mas pode causar insuficiência hepática aguda, com necessidade de transplante hepático"

Existem diversos tipos de hepatites, as mais conhecidas são dos vírus da hepatite A, hepatite B e hepatite C, mas também pode ser causa pelo álcool, gordura no fígado, medicamentos e doenças autoimunes. A médica explica que os sintomas podem variar desde pessoas assintomáticas, ou com sintomas como dor abdominal, febre, náuseas, icterícia (amarelo no olho), cansaço, sangramentos e confusão mental.

"O tratamento depende da causa da hepatite aguda. Na maioria das vezes, é apenas sintomático, com medicações para febre, dor e vômitos. Em alguns casos, necessita de internação para monitorização mais de perto, e em casos graves, pode necessitar de transplante de fígado", explica Mariana Poltronieri Pacheco.