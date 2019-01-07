Gordura no fígado: o que é e como tratar

Estima-se que 25% da população sofra de gordura no fígado Crédito: Pixabay

Toda a gordura que ingerimos vai se depositando no nosso corpo e causando estragos. Ela pode entupir artérias e levar a um infarto, por exemplo. E pode também se acumular no fígado. A questão é que a maioria das pessoas pode levar um tempo até descobrir isso.

A gordura no fígado - ou esteatose hepática, no termo médico - é uma doença silenciosa, sem sintomas iniciais. Mas é muito comum. Estima-se que 25% da população sofra desse mal, que, se não for tratado, pode evoluir e se tornar algo bem sério.

“É uma doença tão grave que já é a segunda causa de transplante de fígado nos Estados Unidos. A primeira é a Hepatite C”, destaca a endocrinologista Rosina Erthal.

“O problema está frequente hoje em dia por causa do estilo de vida das pessoas, que estão sedentárias, obesas”, afirma o gastroenterologista Felipe Bertollo Ferreira.

Ele explica que a gordura no fígado pode ter muitas causas, entre elas o alcoolismo ou uma infecção por vírus da Hepatite. Mas, na maior parte das vezes, está associada a outros problemas.

ALERTA

“Essa gordura é sinal de alerta de que existe uma inflamação crônica no fígado e geralmente é reflexo de uma desordem no organismo. Quando o paciente está acima do peso, com pressão alta, colesterol alto, é quase certo que estará com gordura no fígado também”, destaca Ferreira.

Se não há sinal desse distúrbio, como identificar? Segundo Rosina, uma cintura mais proeminente é um dos indicativos de que o fígado pode estar sofrendo. O transplante é solução quando a inflamação nesse órgão atinge seu último estágio.

Felizmente, afirmam os médicos, para resolver a gordura no fígado basta uma mudança no estilo de vida. “O tratamento é mudar a alimentação, fazer exercício e perder peso. Se a pessoa perder de 5% a 10% do peso praticamente elimina o risco de complicações da doença”, observa o gastroenterologista.

A alimentação gordurosa, rica em produtos industrializados, é inimiga do fígado. “Sabemos que alguns produtos têm muita relação com esse aumento na gordura no fígado, como o xarope de glicose, que substitui o açúcar em vários itens, como refrigerantes e até barrinhas de cereal”, cita Rosina.

ENTENDA

Órgão vital

O fígado é um órgão muito importante, responsável, por várias funções, como limpar o sangue e eliminar diversos resíduos do metabolismo

Tem gordura aí

Estima-se que 25% da população mundial tenha gordura no fígado, mas em torno de 7% vão ter complicações mais graves do problema

Silenciosa

A gordura no fígado não dá sinais. Só é descoberta por meio de um ultrassom no abdômen ou por exames laboratoriais que medem os níveis das enzimas hepáticas

Mas fique atento...

Não há sintomas, mas fique atento às medidas da circunferência abdominal, que não deve ultrapassar 88cm nas mulheres e 102 cm nos homens

Causas

A esteatose hepática, como a doença é chamada pelos médicos, pode ser provocada pelo excesso no consumo de álcool, por infecções por vírus como o da Hepatite e por problemas ligados ao estilo de vida ruim, como sobrepeso, sedentarismo

Problemas associados

Na maioria dos casos, a gordura do fígado está associada a outros males, como colesterol e triglicerídeos altos, pressão alta e diabetes

Onde está o perigo

Se não for tratada, a doença pode evoluir para quadros graves, como a cirrose e até câncer

Tratamento

A recomendação é atividade física e perda de peso, associada com alimentação saudável