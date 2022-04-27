Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abril Marrom

12 dicas para evitar o glaucoma e ter uma boa visão

A principal causa da cegueira no mundo é o glaucoma, atingindo algo em torno de 80 milhões de pessoas. O diagnóstico tardio pode levar à perda da visão
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:44

Homem problema nos olhos
O glaucoma pode se manifestar com dores nos olhos e na cabeça Crédito: Freepik
O glaucoma é uma doença ocular tão silenciosa quanto perigosa. Há um mês do dia nacional de combate à doença, HZ traz dicas importantes, a principal é o diagnóstico precoce. Na maioria das vezes, o glaucoma não apresenta sintomas e, por isso, o diagnóstico acontece muito tarde, levando à perda da visão.
 No Brasil, abril é o mês de prevenção à cegueira. "As principais doenças que levam à cegueira são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular senil e a retinopatia diabética", explica a oftalmologista Karla Campana.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 6,5 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual. A principal causa da cegueira no mundo é o glaucoma, atingindo algo em torno de 80 milhões de pessoas, segundo a Associação Mundial de Glaucoma. Sendo uma doença silenciosa, como perceber?
"O glaucoma primário de ângulo aberto corresponde a 90% dos casos de glaucoma e se caracteriza por ser uma doença silenciosa, que só manifesta sintomas nos estágios mais avançados da doença. A única forma de prevenir é com exames oftalmológicos de rotina e diagnóstico, além de tratamento no início da doença", diz a médica Karla Campana, da Clínica Phoco.
"O glaucoma pode se manifestar com dores nos olhos e na cabeça, visão de halos (efeito circular criado ao redor de pontos luminosos), perda progressiva da visão e do campo visual e sensibilidade excessiva à luz"

TRATAMENTO

A principal forma de tratamento é através da redução da pressão intraocular, que pode ser feita por colírios, cirurgias ou tratamento com laser. Uma das opções de laser é a trabeculoplastia seletiva (SLT), que, segundo a médica é a principal solução atual.
“O SLT, diferentemente do laser tradicional, aumenta a permeabilidade da malha trabecular e o escoamento do humor aquoso (fluido transparente que preenche a câmara anterior e posterior do olho) com mínimo dano tecidual, o que torna possível realizar novas aplicações, caso necessário, sem maiores riscos ao olho”, explica. 

Veja Também

Estrabismo tem cura? Entenda a condição que afeta os olhos

Após plásticas, miss russa não consegue fechar os olhos nem sorrir

Conjuntivite: saiba como proteger e tratar os olhos no verão

O tratamento é rápido e praticamente indolor, com raros efeitos colaterais, e é eficaz no controle da pressão intraocular em casos de glaucoma com ângulo aberto. “Em muitos pacientes, tem se mostrado o procedimento ideal, pois pode reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de uso de colírios hipotensores, que dependem de uma rotina e disciplina diária e que podem trazer reações alérgicas ou agravar quadros de olho seco”, pontua a médica. O tratamento é altamente recomendado para pessoas recém-diagnosticadas com a doença.
A médica ressalta que a prevenção é essencial para evitarmos a perda visual no glaucoma.  E é necessário que todos façam exames oftalmológicos periódicos de pressão intraocular, do nervo óptico e do campo visual para verificar a saúde ocular.
"Todos nós devemos fazer consultas anuais com o oftalmologista para prevenção de doenças oculares graves, entre elas o glaucoma. Em casos de suspeita da doença, exames mais específicos como campo visual, retinografia e a tomografia de coerência óptica serão solicitados pelo médico especialista para uma investigação mais detalhada", diz Karla Campana. 

VEJA DICAS PARA MANTER A BOA VISÃO

  • Manter doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, sob controle
  • Não fumar
  • Ter uma alimentação balanceada
  • Praticar atividades físicas, principalmente aeróbicas
  • Fazer pausas nos períodos em frente ao computador
  • Lubrificar os olhos
  • Usar óculos escuros de procedência conhecida e confiável
  • Não usar nenhum medicamento, inclusive colírios, sem prescrição médica
  • Evitar coçar os olhos
  • Ter cuidado com o uso de lentes de contato
  • Usar óculos de proteção em áreas com risco de acidentes
  • Fazer consultas oftalmológicas periódicas

Veja Também

Saiba os cuidados com a pele, cabelo e lábios no outono

Veja 5 sinais iniciais de Alzheimer para ficar atento

Saiba o que mudar na alimentação para ganhar massa muscular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados