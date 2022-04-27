12 dicas para evitar o glaucoma e ter uma boa visão

O glaucoma pode se manifestar com dores nos olhos e na cabeça Crédito: Freepik

O glaucoma é uma doença ocular tão silenciosa quanto perigosa. Há um mês do dia nacional de combate à doença, HZ traz dicas importantes, a principal é o diagnóstico precoce. Na maioria das vezes, o glaucoma não apresenta sintomas e, por isso, o diagnóstico acontece muito tarde, levando à perda da visão.

No Brasil, abril é o mês de prevenção à cegueira. "As principais doenças que levam à cegueira são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular senil e a retinopatia diabética", explica a oftalmologista Karla Campana.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 6,5 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual. A principal causa da cegueira no mundo é o glaucoma, atingindo algo em torno de 80 milhões de pessoas, segundo a Associação Mundial de Glaucoma. Sendo uma doença silenciosa, como perceber?

"O glaucoma primário de ângulo aberto corresponde a 90% dos casos de glaucoma e se caracteriza por ser uma doença silenciosa, que só manifesta sintomas nos estágios mais avançados da doença. A única forma de prevenir é com exames oftalmológicos de rotina e diagnóstico, além de tratamento no início da doença", diz a médica Karla Campana, da Clínica Phoco.

"O glaucoma pode se manifestar com dores nos olhos e na cabeça, visão de halos (efeito circular criado ao redor de pontos luminosos), perda progressiva da visão e do campo visual e sensibilidade excessiva à luz"

TRATAMENTO

A principal forma de tratamento é através da redução da pressão intraocular, que pode ser feita por colírios, cirurgias ou tratamento com laser. Uma das opções de laser é a trabeculoplastia seletiva (SLT), que, segundo a médica é a principal solução atual.

“O SLT, diferentemente do laser tradicional, aumenta a permeabilidade da malha trabecular e o escoamento do humor aquoso (fluido transparente que preenche a câmara anterior e posterior do olho) com mínimo dano tecidual, o que torna possível realizar novas aplicações, caso necessário, sem maiores riscos ao olho”, explica.

O tratamento é rápido e praticamente indolor, com raros efeitos colaterais, e é eficaz no controle da pressão intraocular em casos de glaucoma com ângulo aberto. “Em muitos pacientes, tem se mostrado o procedimento ideal, pois pode reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de uso de colírios hipotensores, que dependem de uma rotina e disciplina diária e que podem trazer reações alérgicas ou agravar quadros de olho seco”, pontua a médica. O tratamento é altamente recomendado para pessoas recém-diagnosticadas com a doença.

A médica ressalta que a prevenção é essencial para evitarmos a perda visual no glaucoma. E é necessário que todos façam exames oftalmológicos periódicos de pressão intraocular, do nervo óptico e do campo visual para verificar a saúde ocular.

"Todos nós devemos fazer consultas anuais com o oftalmologista para prevenção de doenças oculares graves, entre elas o glaucoma. Em casos de suspeita da doença, exames mais específicos como campo visual, retinografia e a tomografia de coerência óptica serão solicitados pelo médico especialista para uma investigação mais detalhada", diz Karla Campana.

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