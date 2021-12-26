Conjuntivite: saiba como proteger e tratar os olhos no verão

Conjuntivite, olhos Crédito: Shutterstock

Com a chegada — tão aguardada por muitos — do verão, é preciso tomar alguns cuidados com o corpo, inclusive com a saúde ocular. Esta é a época do ano em que crianças, jovens, adultos e idosos programam muitas atividades recreativas ao ar livre.

O verão tem sinônimo de férias e diversão, mas a ensolarada estação também demanda a atenção com os olhos, e um dos males desta época, a mais quente do ano, é a conjuntivite.

"A conjuntivite é a inflamação da parte branca dos nossos olhos, e os primeiros sinais e sintomas são a vermelhidão dos olhos, o prurido, o lacrimejo, a sensibilidade à luz, entre outros que podem variar de acordo com a conjuntivite presente"

Nóbrega reforça que a exposição excessiva ao sol forte pode comprometer a saúde dos olhos. Importante, portanto, que as pessoas estejam atentos às recomendações médicas e sigam os procedimentos necessários para que seus olhos se mantenham saudáveis por todo o festejado verão. A especialista também detalha que a luz solar pode gerar outros tipos de problemas nas nossas pálpebras.

"Por ser composta por raios ultravioletas, que aumentam eventuais danos aos olhos, a luz solar pode gerar problemas nas pálpebras (fotodermatite), na conjuntiva (fotoconjuntivite) e na córnea (fotoceratite), além de lesões que levam ao envelhecimento da pele das pálpebras (fotoenvelhecimento). O sol intenso também provoca o pterígio e afeta o cristalino (catarata) e a retina (degeneração da mácula relacionada à idade)", afirmou.

TRANSMISSÃO E TRATAMENTO

Segundo o oftalmologista Francisco Porfírio, neste período, a maior proliferação de vírus no ar favorece a transmissão da conjuntivite viral, que pode responder por cerca de 90% dos casos. A transmissão costuma ocorrer pelas mãos, por toalhas, cosméticos, uso prolongado de lentes de contato, entre outros.

O especialista explica que a membrana externa do olho, chamada de conjuntiva, é responsável por produzir muco para proteger e lubrificar o olho. "Na maioria dos casos, os sintomas e a doença desaparecem em até dez dias sem que seja necessário qualquer tipo de tratamento. Em algumas situações, no entanto, é preciso utilizar colírios ou pomadas", afirmou, detalhando que a pessoa deve procurar um médico para receitar o colírio correto.

Homem com conjuntivite Crédito: Thinkstock

A infectologista Ana Carolina da Unimed Vitória, complementa dizendo que a infecção que afeta a conjuntiva, a membrana que recobre a parte branca do olho, é mais comumente causada por vírus, que circula pelo ar com mais facilidade devido às temperaturas mais altas e à umidade.

Ela afirma ainda que a exposição prolongada ao sol, piscina, ar-condicionado, aglomerações de pessoas e poeira tornam a propagação e o contágio mais fáceis. “Basicamente, os cuidados para evitar a conjuntivite são os mesmo que para evitar o coronavírus: higienizar sempre as mãos, não levar as mãos sujas ao rosto e evitar aglomerações”, completou.

COMO PROTEGER OS OLHOS NO VERÃO