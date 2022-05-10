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Arthur Aguiar anuncia pausa nas redes sociais: 'Recarregar as energias'

A mulher dele, Maíra Cardi, também decidiu ficar um tempo 'off' da vida virtual
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 10:00

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Globo/João Cotta
Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, anunciou nesta segunda-feira, 9, que vai ficar um tempo afastado das redes sociais. A decisão veio logo após a sua mulher, Maíra Cardi, dar uma pausa das mídias sociais.
"Vou ficar uns dias off", escreveu ele no Instagram. Em seguida, agradeceu ao apoio recebido pelos fãs durante sua participação no reality show. "O que vocês fizeram foi surreal, eu nunca vou esquecer."
O ator disse que a pausa nas redes é para "esvaziar a cabeça" e "recarregar as energias". "Ficarei alguns dias ausente daqui para que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo do meu tempo com eles."
Ele também elogiou Maíra. "Essa leoa que me defendeu com unhas e dentes aqui fora enquanto eu estava na casa e que por muitos momentos preferiu se machucar do que deixarem me machucar". Recentemente, Arthur contou que ela estava recebendo ameaças.

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