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Amor no ar

Neymar compartilha foto romântica com a namorada: 'Meu bombom'

Bruna Biancardi aparece na imagem dando um beijo no jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 07:59

Neymar com a namorada Bruna Biancardi
Neymar com a namorada Bruna Biancardi - Reprodução @neymarjr Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
O jogador Neymar, 30, compartilhou uma foto romântica com a namorada, a modelo Bruna Biancardi, 27, no stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (17). Na imagem, ela aparece sentada no colo do jogador e dando um beijo nele. Na legenda ele escreveu: "Meu bombom".
Mais cedo, Bruna publicou um vídeo do namorado jogando videogame com um amigo usando filtro com cara de choro no stories da rede social. Ela costuma compartilhar várias fotos e vídeos do namorado.
No dia 9 de maio, ela abriu uma caixa de perguntas no stories do Instagram para responder aos seguidores. Um deles perguntou qual a foto preferida com o craque da seleção brasileira e ela compartilhou uma em preto e branco sorrindo e abraçada ao craque.
"Amo várias. Mas acho que essa é a favorita", escreveu a modelo. Ela ainda compartilhou outra imagem deles juntos publicada pelo jogador na rede social. Na legenda, Neymar escreveu: "Saudades linda". Ela respondeu: "Logo estaremos juntos."
No final de abril, a modelo publicou na rede social uma foto na qual aparece com uma aliança na mão esquerda, no dedo onde é costume usar anéis de compromisso. Ela exibiu a joia numa montagem com outras quatro selfies.
Os dois estão juntos pelo menos desde agosto do ano passado, quando foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.
Este ano, o casal tem sido visto junto com maior frequência. Em fevereiro, ela publicou nos stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.

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