Larissa Manoela lança disco que marca sua transição de público: 'Necessário e natural'

Após três anos sem lançar um álbum, Larissa Manoela mostra sua personalidade forte e adulta em "Larissa Manoela A Milhão" Crédito: Fred Othero

Nesta sexta-feira (20), chega às plataformas digitais o mais novo álbum de trabalho de Larissa Manoela, o "Larissa Manoela A Milhão". Mesmo em meio a tantas gravações da novela "Além da Ilusão", da Globo, a jovem arranjou tempo para lançar um disco repleto de personalidade.

Reconhecida por seus papéis para o público infantil, Larissa tem feito a transição de público aos poucos e investido em seu lado adulto. E foi com esse intuito que seu novo disco chegou nesta sexta-feira (20).

"Trouxe um outro lugar da Larissa como cantora e acho que o "A Milhão" faz muito sentido, porque faz parte da minha personalidade. Vivo nessa vibração, de estar sempre a milhão e fazendo várias coisas", fala.

A cantora reforça que trazer esse seu lado em um álbum musical foi uma forma de fazer jus à sua "personalidade forte".

"Acho que essa mudança é necessária e natural, apesar de complexa e delicada. É uma chave que vira e um outro 'mood' que se inicia. É muito precioso viver todas as minhas fases de forma especial, priorizando meu bem-estar e o que meu coração fala mais alto", diz.

Com dez faixas, o disco "Larissa Manoela A Milhão" reúne singles solos e traz duas parcerias: Mc Zaac e Joey Montana. Ela promete para seus fãs algo dançante e envolvente: "É pra dançar, curtir e sentir. É uma vibe gostosa para aproveitar o som do jeito que você quiser".

E além da novela, Larissa Manoela se divide entre o lado empresária, influenciadora e cantora, e ela não esconde a felicidade em ter que gerir tudo isso na sua vida. "As coisas na minha vida acontecem de uma forma muito intensa. Isso está na minha personalidade desde pequenininha", diz.