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Talento

Larissa Manoela lança disco que marca sua transição de público: 'Necessário e natural'

No ar em "Além da Ilusão", ela ainda arranjou tempo para gravar o álbum "Larissa Manoela A Milhão", já disponível nas plataformas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 18:30

Após três anos sem lançar um álbum, Larissa Manoela mostra sua personalidade forte e adulta em
Após três anos sem lançar um álbum, Larissa Manoela mostra sua personalidade forte e adulta em "Larissa Manoela A Milhão" Crédito: Fred Othero
Nesta sexta-feira (20), chega às plataformas digitais o mais novo álbum de trabalho de Larissa Manoela, o "Larissa Manoela A Milhão". Mesmo em meio a tantas gravações da novela "Além da Ilusão", da Globo, a jovem arranjou tempo para lançar um disco repleto de personalidade.
Reconhecida por seus papéis para o público infantil, Larissa tem feito a transição de público aos poucos e investido em seu lado adulto. E foi com esse intuito que seu novo disco chegou nesta sexta-feira (20).
"Trouxe um outro lugar da Larissa como cantora e acho que o "A Milhão" faz muito sentido, porque faz parte da minha personalidade. Vivo nessa vibração, de estar sempre a milhão e fazendo várias coisas", fala.
A cantora reforça que trazer esse seu lado em um álbum musical foi uma forma de fazer jus à sua "personalidade forte".
"Acho que essa mudança é necessária e natural, apesar de complexa e delicada. É uma chave que vira e um outro 'mood' que se inicia. É muito precioso viver todas as minhas fases de forma especial, priorizando meu bem-estar e o que meu coração fala mais alto", diz.
Com dez faixas, o disco "Larissa Manoela A Milhão" reúne singles solos e traz duas parcerias: Mc Zaac e Joey Montana. Ela promete para seus fãs algo dançante e envolvente: "É pra dançar, curtir e sentir. É uma vibe gostosa para aproveitar o som do jeito que você quiser".
E além da novela, Larissa Manoela se divide entre o lado empresária, influenciadora e cantora, e ela não esconde a felicidade em ter que gerir tudo isso na sua vida. "As coisas na minha vida acontecem de uma forma muito intensa. Isso está na minha personalidade desde pequenininha", diz.
"É um desafio conciliar tudo, às vezes muito complexo, mas faço com o maior amor do mundo. Gravar novela, música, conciliar trabalho nas redes sociais, minha versão empresária (com meus empreendimentos que acredito). Acho que é mágico ser quem eu sou", reflete.

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