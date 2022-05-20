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TikTok

TikTok lança concurso para levar fã brasileiro a show da Adele em Londres

O vencedor da competição terá todas as despesas pagas pela plataforma; veja como participar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 13:29

Adele abandona entrevista após jornalista não ouvir seu disco
Adele  Crédito: Reuters/Folhapress
Após cinco anos fora dos palcos, a cantora Adele voltará a se apresentar nos dias 1º e 2 de julho, no Hyde Park, em Londres Para a tristeza dos fãs que esperaram muito pelo retorno da artista, os ingressos estão esgotados, mas um brasileiro terá a chance de ver o tão aguardado show da cantora na Inglaterra.
Isso porque o TikTok lançou nesta sexta-feira, 20, um concurso que vai escolher um brasileiro para viver uma experiência VIP durante a apresentação da artista no dia 2 de julho, com todas as despesas pagas.
Para concorrer à viagem e ao ingresso na área Gold VIP Hydeaway, é preciso publicar um vídeo na plataforma que conte sua história e expresse seu amor pela cantora, usando a hashtag #MeuMomentoComAdele e a música Easy on Me.
As inscrições para o desafio já estão abertas e é possível participar até o dia 1º de junho. Inicialmente, os dez melhores vídeos serão escolhidos por um comitê formado por integrantes do TikTok e da Sony Music Brasil e o vencedor será escolhido por meio de votação popular. O resultado será anunciado no dia 10 de junho.
Famosa por hits como Someone Like You e Rolling in the Deep, Adele não se apresenta ao vivo desde 2017, quando fez sua última turnê, para a divulgação do álbum 25. Agora, a artista retorna aos palcos para divulgar o álbum 30, lançado em novembro de 2021
A apresentação da cantora faz parte do festival British Summer Time. Quando os shows do Hyde Park foram anunciados, em outubro de 2021, o site da artista sofreu instabilidade - causando um verdadeiro "jogos vorazes".
Além disso, o TikTok ainda vai destacar todos os conteúdos da viagem e da apresentação de Adele criados pelo vencedor.

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