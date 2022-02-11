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Adele se arrisca em pole dance durante apresentação de striptease; veja vídeos

Cantora foi à loucura ao ver concurso em casa noturna. A cada apresentação, Adele era flagrada com suas caras e bocas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:38

Adele é flagrada em casa de striptease
Adele é flagrada em casa de striptease Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Depois de se sagrar a grande vencedora do BRIT Awards na última semana, Adele, 33, resolveu comemorar os prêmios de melhor álbum, canção e artista do ano em uma casa noturna de striptease em Londres. E, por lá, além de acopmpanhar os shows, acabou no palco fazendo pole dance (veja mais abaixo).
Acompanhada de amigos, Adele foi à loucura a cada show. Na casa, é tradicional às quintas feiras um evento de nome Porn Idol quando pessoas vão tirando peças de roupa para delírio dos presentes. A cada apresentação, Adele era flagrada com suas caras e bocas.
Em determinado momento, a britânica resolveu descer do camarote e subir no palco para mostrar talento no pole dance. Um espectador disse ao Daily Star que Adele estava adorando o evento e se divertindo muito.
"Depois que o concurso acabou, ela invadiu o palco e a multidão foi à loucura. Ninguém esperava que um ícone da música estivesse lá", revelou. A cantora foi ao palco acompanhada pela estrela do reality RuPaul’s Drag Race UK, Cheryl Hole.
Esse momento acontece duas semanas depois de uma crise. Adele chorou ao pedir desculpas por ter de adiar os shows que faria em Las Vegas. Em vídeo publicado no Instagram, ela disse que tentou de tudo para que a apresentação ficasse pronta, mas não foi possível por causa de atrasos em entregas e porque metade de sua equipe contraiu Covid.
Mas, segundo o jornal New York Daily News, cujo conteúdo também foi divulgado pelo Daily Mail, a artista estaria com muito problemas pessoais referentes a brigas e desentendimentos com o namorado, o agente esportivo Rich Paul, e esse seria o real motivo do cancelamento.
Segundo a publicação, a vida pessoal dela está uma bagunça. "Há problemas no paraíso. É por isso que ela não pode se apresentar", disse uma fonte. Pessoas próximas a ela relataram que a Adele chorou durante os ensaios da turnê e toda hora interrompia para atender telefonemas de Rich.
Adele será substituída pelo músico country Keith Urban, 54, também marido de Nicole Kidman, 54, em algumas das apresentações que ela teve de desmarcar em Las Vegas.

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