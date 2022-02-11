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Luto

Mãe de Marília Mendonça se diz 'mutilada' após receber roupas que filha usava

'Não tem dor maior', escreveu Ruth Moreira.  Após o acidente, a mãe de Marília falou que precisava se manter forte pelo netinho, Léo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:25

Marilia Mendonça e a mãe, Ruth Moreira
Marilia Mendonça e a mãe, Ruth Moreira Crédito: Reprodução/Instagram/@RuthMoreira
Mãe da cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, Ruth Moreira recebeu as roupas que a artista usava no dia de sua morte.
Após publicação da notícia pelo colunista Léo Dias, ela deixou uma mensagem na conta do jornalista se dizendo arrasada. "Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus para continuar a missão pela qual ele te designou", postou ela.
Após o acidente, a mãe de Marília falou que precisava se manter forte pelo netinho, Léo. Em entrevista ao Fantástico, comentou como estava se sentindo naquela ocasião.
"Eu chorei muito por dois dias, mas eu tenho meu neto, se ele me vir chorando vai se desesperar. Eu urrava, sabe? Gritar por dentro, mas aí lavava o olho e descia para brincar com ele, me jogar no cão, jogar bola", contou ela, que agora tem a guarda do neto compartilhada com o pai do menino, o cantor Murilo Huff, 26.
Ruth contou que Marília costumava falar alto e era mandona dentro de casa, o que às vezes lhe rendia brigas com o irmão caçula, João Gustavo, "mas tudo com muito amor". Segundo ela, o período de pandemia foi muito bom para que a cantora ficasse com o filho, tempo que talvez fosse menor sem a suspensão de shows.
"Eu vou continuar forte e sem mexer nas coisinhas dela", afirmou Ruth, que disse que matava a saudade com visitas ao quarto da filha para cheirar o travesseiro ou as roupas da cantora. "Se eu não tinha tido um pior dia da minha vida, ali chegou. O momento é de dor, mas passa e vai ficar a saudade", afirmou.

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