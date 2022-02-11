"BBB 22": Maíra Cardi reage à vitória de Jade: 'A cara de deboche me irrita'

Maíra Cardi comenta prova do líder Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardi

Jade Picon, 20, foi a vencedora da prova do líder pela segunda semana seguida nesta quinta-feira (10), e o resultado acabou não agradando em nada a influenciadora Maíra Cardi, 38, esposa do Arthur Aguiar, 32, que é o atual "rival" de Jade no BBB 22 (Globo).

Cardi usou as redes sociais para comentar sobre a liderança de Jade e não poupo caras e bocas, sendo bem sincera com sua opinião em relação à nova líder. A "empresária do emagrecimento", como se autodenomina, também foi irônica ao falar sobre as escolhas de Jade, que precisou dividir a casa em VIP e xepa.

"A cara de deboche que ela faz pra ele [Arthur] me irrita tanto, pronto falei", desabafou Maíra Cardi em sua primeira reação. "Tiro o chapéu pra ela, foi jogadora agora. Óbvio que não foi por afeto que ela escolheu essas pessoas né? Tá de parabéns, meu amor. Grande jogadora", alfinetou ela.

Jade levou Tiago Abravanel, Pedro Scooby, Paulo André, Bárbara e Laís para o VIP. Arthur Aguiar é muito próximo do neto do Silvio Santos e também do ex-marido de Luana Piovani.

"Cada um joga como pode, cada um joga como sabe, cada um faz suas próprias regras. Cada um também dá o que tem, quem tem merda dá merda. Quem tem flores dá flores. É o jogo da vida", disse Cardi.

"Será que ela não percebeu que estava colocando o Tiago em uma situação desagradável? Será que ela não se tocou? Acho que não... acho que não fez de propósito, tadinha. Foi no calor da emoção", ironizou ainda mais a esposa de Arthur.

A rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar está dando o que falar aqui fora. Com o último paredão de terça-feira (8), que culminou na eliminação de Naiara Azevedo com 57,77% dos votos, e deixou claro a torcida para Arthur, que recebeu apenas 3,27%, o nome dos participantes ficaram entre os assuntos mais falados do Twitter.

O próprio discurso do apresentador Tadeu Schmidt, 47, que fez questão de avisar a casa que Arthur "passou longe de sair", também apimentou ainda mais a disputa.

Maíra Cardi inclusive cogitou processar Jade Picon por causa de uma postagem compartilhada nas redes sociais da influenciadora. Um post da psicanalista Manuela Xavier dizia que Arthur Aguiar praticava gaslighting, termo usado para se referir à violência e manipulação psicológica --que foi chamado por ela de "doença", sendo então crime de calúnia.

Cardiu chegou a invadir uma transmissão ao vivo de Leo Picon, 25, irmão mais velho de Jade, para alertar sobre a denúncia. O momento constrangedor deu o que falar e gerou um desconforto ainda maior entre as torcidas.