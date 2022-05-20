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Ana Maria Braga para reality show no 'Mais Você' após caso de blackface

Apresentadora convidou uma jornalista, nesta sexta-feira (20), para explicar a prática feita pelo participante Anderrupson no reality "Jogo de Panelas"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 16:16

Ana Maria Braga com colar de remédios no programa Mais Você
Ana Maria Braga com colar de remédios no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay
Ana Maria Braga parou a apresentação do reality show “Jogo de Panelas”, do Mais Você (TV Globo), após um dos participantes fazer blackface - quando uma pessoa pinta o corpo para ficar com a pele negra - para comparecer a um jantar com tema africano. Nesta sexta-feira (20), a apresentadora convidou a jornalista Rosane Borges para explicar sobre a prática feita por Anderrupson.
"O blackface surge no século 19 nos Estados Unidos, como um recurso muito utilizado pela aristocracia escravagista, que fazia da técnica uma forma de estereotipar e negar a humanidade das pessoas negras", explicou Rosane.
"No século 20 ele adentra o cinema, o carnaval –até do Brasil. Até o início do século 20 foi um recurso muito utilizado. Não devemos fazer em nenhuma hipótese. Estamos em pleno século 21, é preciso que a gente avance enquanto humanidade e civilização, e que digamos não a uma técnica tão cruel e desumanizadora", finalizou Borges.
Em seguida, “Namaria” disse que a explicação da jornalista faz parte da essência do programa. “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora, né”, ressaltou Ana Maria.
O reality teve início na última segunda-feira (16) e a cada dia um participante é responsável em fazer um jantar temático. Na ocasião, os convidados vão vestidos a caráter do tema escolhido e provam a refeição preparada pelo anfitrião.

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