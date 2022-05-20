Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poderosa!

Anitta surge com Lamborghini de R$ 3 milhões e Melody provoca: "Me copiou"

Funkeira ganhou uma Lamborghini de R$ 1,3 milhão em festa de 15 anos; Anitta apareceu com o carro de luxo um dia depois
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 14:49

Anitta apareceu com uma Lamborghini avaliada em R$ 3 milhões; Melody disse que a cantora a copiou
Anitta apareceu com uma Lamborghini avaliada em R$ 3 milhões; Melody disse que a cantora a copiou Crédito: Reprodução/ Instagram @anitta e @melodyoficial3
A cantora Anitta apareceu nos stories com uma Lamborghini Urus avaliada em R$ 3 milhões e despertou a curiosidade dos seguidores, que questionaram se ela havia comprado o carro. A artista também chamou a atenção dos fãs de MC Melody, que ganhou uma Lamborghini Gallardo rosa de R$ 1,3 milhão como presente de aniversário de 15 anos, na quarta-feira (18).
Melody se pronunciou nos stories e disse que os fãs pediram a opinião dela sobre a publicação de Anitta, que posou em frente ao carro de luxo estacionado em sua garagem. "O dinheiro é dela e ela compra o que ela quiser. Assim, é óbvio que ela me copiou, né? Mas, tudo bem, inspiração é tudo", disse a funkeira.

Veja Também

TikTok lança concurso para levar fã brasileiro a show da Adele em Londres

Separação? Wanessa Camargo quer falar sobre trabalho

Xamã fala sobre rumores de relacionamento com Yasmin Brunet

No entanto, na manhã desta sexta-feira (20), Anitta contou que a Lamborghini foi apenas alugada. "Eu não comprei não, que eu ainda não mudei de personalidade. Continuo pão dura e só aluguei esse aí, porque cheguei em casa e descobri que meu carro estava na revisão, mas eu queria ir para academia e para o salão", explicou.
A carioca ainda disse que não vê necessidade de ter um carro de valor tão alto, mas que cada um deve fazer o que quiser com o próprio dinheiro. Ela brincou que não escolheu o carro roxo para fazer marketing do Nubank, banco digital do qual é conselheira administrativa, e não citou Melody durante os stories.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados