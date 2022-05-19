"Prometo entregar tudo", diz Luísa Sonza sobre show no ES

Luísa Sonza se apresenta em Vitória neste sábado (21), na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress

Com apenas 23 anos, ela é um verdadeiro sucesso em todo o Brasil. Dona dos hits “sentaDONA s2” e “Penhasco ”, Luísa Sonza desembarca no Espírito Santo neste sábado (21) para agitar a capital capixaba na Área Verde do Álvares Cabral (área Sede Social), a partir das 16h. Além dela, o cantor Thiaguinho também se apresenta no show “Sem Pressa pra Acabar”.

Com quase 29 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Sonza se tornou um dos grandes nomes da música nacional, consolidando várias músicas de seu novo álbum “Doce 22” no topo das paradas das plataformas digitais. Trazendo sua turnê para Vitória neste fim de semana, a artista soltou que o público pode esperar muitas surpresas.

“Em todos os meus shows da turnê ‘DOCE 22’, a gente tenta trazer algo novo, de modo que surpreenda o público, na estética visual, na banda... Eu não posso dar nenhum spoiler, porque senão estraga a surpresa, mas os capixabas podem ficar animados, porque vem coisa boa por aí”, disse Luísa.

Ansiosa pelo show em terras capixabas, Luísa conversou com “HZ” sobre as expectativas da apresentação em Vitória e também sobre as mudanças na vida pessoal e profissional nos últimos anos. O bate papo com a cantora revelou uma artista ainda mais madura e preparada para fazer todo mundo dançar neste sábado (21).

A cantora Luísa Sonza se apresenta em Vitória neste sábado (21), na Área Verde do Álvares Cabral Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza

Luísa, você está em ótimo momento da carreira. Suas músicas estão alcançando boas colocações nas plataformas digitais e muitas, inclusive, viraram hits. Com tantos sucessos, o que os capixabas podem esperar do show neste sábado? Podem esperar muito, porque eu prometo entregar tudo! Todos os hits, as coreografias e muita voz também. Estou muito ansiosa para performar aqui no ES, e encontrar os meus fãs daqui. Tem alguma novidade ou curiosidade especial para a apresentação em Vitória? Todos os meus shows da turnê DOCE 22 a gente tenta trazer algo novo, de modo que surpreenda o público, na estética visual, na banda... Eu não posso dar nenhum spoiler, porque senão estraga a surpresa, mas os capixabas podem ficar animados, porque vem coisa boa por aí. O cantor Thiaguinho também se apresenta no mesmo dia. Vocês acabaram de lançar a música “Cansar Você”, juntos. Podemos esperar uma performance da canção neste fim de semana? Essa música é muito especial para mim, e é uma honra dividir essa composição com ele. Seria muito legal se a gente tivesse a chance de performar ela juntos no palco. Qual música os capixabas mais pedem e qual é aquela que não pode faltar? "SentaDONA s2" é uma das mais pedidas com certeza. A galera também ama "Melhor Sozinha", "Penhasco" e "Braba". Você passou por um turbilhão de emoções e desafios nos últimos tempos. Qual a principal diferença da Luísa da época do “Pandora” para o “Doce 22”? Nossa são tantas, mas a principal diferença é o amadurecimento entre as duas. Eu enfrentei muitas coisas, e tive muitos aprendizados, e isso na minha vida pessoal e artística. Sua amiga Anitta abriu muitas portas em termos de carreira internacional. Seria uma vontade sua gravar em outro idioma? Muito! Eu já tive a oportunidade de cantar em inglês no remix com a Kate Perry, e tenho muita vontade de fazer uma música solo em outro idioma, mas isso tem que ser no tempo certo. Agora eu estou mais focada no mercado de música nacional mesmo, sinto que ainda tenho muito o que conquistar no Brasil. Qual o recado que gostaria de deixar para os capixabas? Mal posso esperar para encontrar vocês! Preparem o coração, a voz, e o corpo porque esse show vai ser incrível! Amo vocês.