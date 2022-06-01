Gretchen rebate piadas sobre peito peludo e diz amar seus pelos loiros

Gretchen, 63, entrou em mais uma polêmica nas redes sociais. A cantora se revoltou com as piadas que recebeu após mostrar seus pelos loiros no peito e resolveu rebater a zoação. "Estou fazendo minhas unhas e me deparo com umas notícias sobre os pelos do meu peito. Minha gente, vocês não têm o que fazer. Como é que uma pessoa tem coragem de se preocupar com os pelos que eu tenho no peito", começou a dona dos sucessos "Conga, Conga, Conha" e "Freak Le Boom Boom".
"Eu tenho, sim, olha. Tenho no peito, nos braços, na barriga. Quem está comendo, não está reclamando. Quem come todo dia, acha um charme, tem tesão nos meus pelos, e você aí com certeza não deve ter um gato quente como eu tenho", dispara Gretchen se referindo ao músico Esdras de Souza. O saxofonista paraense é o 18º marido da cantora e os dois estão juntos desde 2020.
A cantora chegou a mostrar prints de alguns xingamentos de internautas. "Teve uma [que perguntou], eu vou postar, é digna de processo [ela escreveu]: 'Você é uma macaca?'. Meu amor, eu sou melhor que uma macaca. Que besteira, minha gente. Que coisa feia, coisa ridícula, falta do que fazer", dispara ela, visivelmente aborrecida com a polêmica nesta terça-feira (31).
Gretchen resolveu explicar que os pelos em toda parte do corpo são resultados dos hormônios que toma há anos. "Tomo hormônio, amo meus pelos loiros. Na vida, a gente tem escolhas, eu preferi ter pelo à celulite. Por isso que eu tenho aquela bunda que vocês morrem de inveja. Os meus pelos são meu charme. Tem pelo, sim, só não tem na menina porque a menina eu depilo, mas até a minha bunda tem pelo, eu adoro quando eu coloco meu fio-dental, e eles aparecem", finaliza a cantora que chegou a fazer um vídeo mostrando os pelos ao som do hit "Acorda, Pedrinho", da banda Jovem Dionísio.