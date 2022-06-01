Gretchen rebate piadas sobre peito peludo e diz amar seus pelos loiros

Gretchen aparece com pelos no corpo em postagem no Instagram Crédito: Instagram/@mariagretchen

Gretchen, 63, entrou em mais uma polêmica nas redes sociais. A cantora se revoltou com as piadas que recebeu após mostrar seus pelos loiros no peito e resolveu rebater a zoação. "Estou fazendo minhas unhas e me deparo com umas notícias sobre os pelos do meu peito. Minha gente, vocês não têm o que fazer. Como é que uma pessoa tem coragem de se preocupar com os pelos que eu tenho no peito", começou a dona dos sucessos "Conga, Conga, Conha" e "Freak Le Boom Boom".

"Eu tenho, sim, olha. Tenho no peito, nos braços, na barriga. Quem está comendo, não está reclamando. Quem come todo dia, acha um charme, tem tesão nos meus pelos, e você aí com certeza não deve ter um gato quente como eu tenho", dispara Gretchen se referindo ao músico Esdras de Souza. O saxofonista paraense é o 18º marido da cantora e os dois estão juntos desde 2020.

A cantora chegou a mostrar prints de alguns xingamentos de internautas. "Teve uma [que perguntou], eu vou postar, é digna de processo [ela escreveu]: 'Você é uma macaca?'. Meu amor, eu sou melhor que uma macaca. Que besteira, minha gente. Que coisa feia, coisa ridícula, falta do que fazer", dispara ela, visivelmente aborrecida com a polêmica nesta terça-feira (31).