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Gretchen surge peluda e impressiona internautas: "Quanto pelo"

Cantora está num resort com a família se preparando para comemorar 63 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 12:30

Gretchen aparece com pelos no corpo em postagem no Instagram
Gretchen aparece com pelos no corpo em postagem no Instagram Crédito: Instagram/@mariagretchen
Gretchen iniciou suas comemorações para a chegada dos 63 anos, que acontece neste domingo (29). A cantora está num resort, em São Paulo, com a família e compartilha registros da estagia. Numa postagem  nos stories do Instagram, em que aparece biquíni, a mãe de Thammy exibiu seus pelos dourados.
"Começando os comemorativos de aniversário, com minha nora, filho e netto. Eu aqui pleníssima. Meu piercing de umbigo. Sextou!", disse ela.
O vídeo foi compartilhado no perfil do jornal Extra e a quantidade de pelos pelo corpo da cantora chamou atenção dos internautas: “Gente, ela é peluda“, disse uma seguidora bem impressionada. “Só não gostei desses pelos dourados“, comentou outro internauta. “Por que ela estão tão peluda?“, questionou um rapaz.
“Deixem a mulher em paz. Cada um gosta ou não de pelos e não é obrigado todo mundo a pensar igual“, escreveu uma seguidora, saindo em defesa da rainha do bumbum.

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