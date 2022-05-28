Gretchen surge peluda e impressiona internautas: "Quanto pelo"

Gretchen aparece com pelos no corpo em postagem no Instagram Crédito: Instagram/@mariagretchen

Gretchen iniciou suas comemorações para a chegada dos 63 anos, que acontece neste domingo (29). A cantora está num resort, em São Paulo, com a família e compartilha registros da estagia. Numa postagem nos stories do Instagram, em que aparece biquíni, a mãe de Thammy exibiu seus pelos dourados.

"Começando os comemorativos de aniversário, com minha nora, filho e netto. Eu aqui pleníssima. Meu piercing de umbigo. Sextou!", disse ela.

O vídeo foi compartilhado no perfil do jornal Extra e a quantidade de pelos pelo corpo da cantora chamou atenção dos internautas: “Gente, ela é peluda“, disse uma seguidora bem impressionada. “Só não gostei desses pelos dourados“, comentou outro internauta. “Por que ela estão tão peluda?“, questionou um rapaz.