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Televisão

RedeTV! dispensa Gretchen, Narcisa e Toquinho do "Encrenca"

Time de apresentadores deixou o programa  uma vez que a emissora diz traçar novos rumos para a atração
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:08

Gretchen é dispensada do programa Encrenca, da RedeTV
Gretchen é dispensada do programa Encrenca, da RedeTV Crédito: Instagram/@mariagretchen
Após quase um mês e meio da estreia do Encrenca, nesta quarta-feira, 11, a Gretchen teve o contrato rescindido pela RedeTV! antes do combinado e não faz mais parte do time de apresentadores do programa da emissora.
Em nota, a assessoria da apresentadora informou que a decisão veio por parte da RedeTV!, que comunicou não ter intuito de seguir com um programa de entretenimento, mas sim com um formato que vai exibir apenas vídeos curtos.
O objetivo do programa é mostrar vídeos que viralizaram no WhatsApp e, assim, se tornar concorrente do programa Perrengue, da Band.
Mesmo com pouco tempo de programa, Gretchen está muito feliz com tempo que ficou na emissora e se sente honrada em ter participado desta atração dominical.
O Encrenca segue na programação da emissora apenas com Beby, Barbie e Bartô como apresentadores, pois além de Gretchen, Narcisa e Toquinho também foram desligados.

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