Vital abre venda de bloco para sexta-feira (16) e anuncia Timbalada

Passagem do bloco Mukeka durante a edição do Vital de 2004, em Camburi. Evento volta neste ano no Sambão do Povo Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

Os interessados em curtir o Vital 2022 no bloco podem comemorar. A produção abriu a venda de ingressos para o espaço na sexta-feira (16), que antes era restrito para quem comprasse os camarotes e poderia descer para o Arrastão do Léo Santana no fim da noite. Além da abertura do bloco na sexta, o arrastão ganhou o reforço da Timbalada como atração confirmada para o mesmo dia.

Quem estava triste porque não encontrava mais ingressos para o bloco no sábado, também pode se animar. Um lote extra de ingressos foi liberado para a galera que quer curtir Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba. As vendas para ambos os dias começaram nesta quinta-feira (11) custando R$ 120 para a sexta-feira e R$ 220 para o sábado

"A partir de hoje, as 12h, vamos abrir novos lotes do Bloco Vital para o sábado e venda do Arrastão do Léo Santana e Timbalada para sexta!", conta Giulia Moussallem, que também está à frente do evento junto a Pablo Pacheco, Rominho Dias e Lilian Moussallem.

"Agora vamos usar o Sambão inteiro. Com isso, aconteceu a ampliação da capacidade do espaço do bloco. Assim, estamos abrindo um lote extra do bloco de sábado (17) para preencher essa ampliação. Como a sexta-feira já está com dois camarotes esgotados e um terceiro vendendo apenas o combo - que também está acabando -, e ainda temos um número grande de pessoas querendo curtir o Léo Santana, lançamos uma quantidade de ingressos limitados para o Arrastão", explica Pablo Pacheco, um dos sócios do evento.

Segundo Pablo, os ingressos da sexta-feira (16) não terão abadás e dão direito apenas ao bloco. Quem já havia comprado os camarotes para o dia poderão continuar com a possibilidade de descer para o bloco sem pagar um valor extra, como acontece no sábado. Sem distribuição de abadás para a sexta, a produção segue com o pedido que as pessoas compareçam de branco no evento.

"Com isso, mantemos as ideia do arrastão, que ambas atrações tem a tradição de realizar, com o tema da Paz a Alegria. Sugerimos todos irem de branco e combinar com as pinturas da Timbalada", completa Giulia.

Este é o segundo crescimento da micareta, que já foi a maior da região Sudeste. Anunciado em junho, o Vital ocuparia apenas metade do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, nos dias 16 e 17 de setembro, e teria o bloco com abadás apenas no sábado (17). Em julho, HZ confirmou com a produção que o evento já tinha vendido 80% das entradas para todos os dias e passaria a ocupar todo o sambódromo, abrindo a venda de mais camarotes empresariais.

"Imaginamos um sonho, e ele foi muito maior. Agora a cidade do Vital vai ocupar o sambódromo todo, o plano inicial era utilizar só a metade", comenta Giulia.

ARQUIBANCADA

Com a ampliação do espaço do evento, o espaço de arquibancada também terá um maior número de ingressos disponíveis para a comunidade do entorno do Sambão do Povo. Segundo Pablo, a previsão é que estas entradas sejam distribuídas na semana do evento.

"A previsão é que a troca dos ingressos seja feita na semana do evento: da segunda, dia 12 de setembro, até a quinta, dia 15 de setembro. Ela vai ser feita mediante a doação de dois quilos de alimento não perecível. Nos próximos dias, serão divulgadas as demais regras sobre quem vai poder obter estas entradas. Tanto a distribuição dos ingressos para a comunidade quanto a destinação dos alimentos arrecadados serão feitos junto a uma equipe da Prefeitura de Vitória", explica Pablo.

O EVENTO

O Vital 2022 está pronto para animar os capixabas nos dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. A retomada será diferente do que ocorreu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

Na sexta-feira (16), a festa acontece nos camarotes com suas atrações exclusivas e também no Bloco do Vital, com Léo Santana e a Timbalada. "As pessoas que pagaram os camarotes podem descer para o bloco sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", explicou Lilian Moussalem, na coletiva de imprensa realizada em junho.

No sábado (17), a festa, que começará às 16h, também terá os camarotes e o Bloco do Vital, que abriu um lote extra para venda. "No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho.