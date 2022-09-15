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Vital 2022: veja como serão os acessos de cada setor no Sambão do Povo

Fique atento pois alguns camarotes terão entradas distintas. Vale lembrar que a Av. Dário Lourenço de Souza, a rua do Sambão do Povo, está interditada da Clínica dos Acidentados até a Rua Dom Benedito
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:49

Está chegando a hora do Sambão do Povo, em Vitória, receber os foliões para a maior micareta do Espírito Santo. O Vital 2022 será realizado nesta sexta (16) e sábado (17), com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo.
A produção do evento tem a expectativa de receber cerca de 45 mil foliões nos dois dias de evento. E para ajudar na organização de toda essa galera, cada um dos cinco camarotes comerciais, três espaços, bloco e camarotes empresariais terão entradas exclusivas.
Vale lembrar que a Av. Dário Lourenço de Souza, a rua do Sambão do Povo, está interditada da Clínica dos Acidentados até a Rua Dom Benedito. Assim, só dará para chegar de carro até estes pontos. Depois o percurso até a Cidade do Vital deverá ser feito a pé. 
No mapa divulgado pela produção, o Acesso Principal (de quem vem do Tancredão pela Av. Dário Lourenço de Souza) será para foliões do Bloco do Vital, dos camarotes Bero, Woods e Fervo e de uma das arquibancadas. À direita, para quem também vem do Tancredão, será a portaria dos lounges e do camarote Gordinho.

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Quem for para a Sacada da Pink, Barlavento, Amigos do Vital e camarotes empresariais terão uma entrada na rua Mário Cypreste. Ela tem entrada pela Av. Santo Antônio ou pela própria Dário Lourenço, passando atrás do camarote Gordinho e lounges.
Os micareteiros do camarote Vix/Na Vista e arquibancada terão seu acesso do outro lado do Sambão do Povo, local de início dos trios (dispersão das escolas de samba no carnaval). Eles podem seguir de carro pela Av. Santo Antônio e descer na Rua Dom Benedito até a interdição na Av. Dário Lourenço de Souza próximo ao Clube de Pesca. Na sequência, eles devem seguir a pé até o Sambão do Povo. Ou entrar na Av. Dário Lourenço como os demais espaços e passar por trás dos camarotes empresariais até o fim do Sambão para acessar a entrada.
Como são os acessos ao Vital 2022
Mapa dos acessos divulgado pela produção do Vital Crédito: Divulgação

INGRESSOS À VENDA

Se você ainda não comprou seus ingressos, dá tempo de garantir. Além dos shows de Léo Santana, Timabalada, Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no bloco,  camarotes também terão atrações exclusivas como Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe) e Gabi Martins (Woods). Inclusive, HZ terá um espaço exclusivo no camarote Vix Na Vista.
As entradas são vendidas no site Lebillet e já tem espaço com dias esgotados. Confira aqui os valores e quais espaços disponíveis.

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