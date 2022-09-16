Vital 2022: veja quais vias serão interditadas na sexta (16) e sábado (17)

Algumas vias ao entorno do Sambão do Povo serão interditadas Crédito: Eduardo Dias

E para organizar a festa, algumas alterações no trânsito serão realizadas nesta sexta (16), às 19h30, e no sábado (17), às 15h. A Avenida Dário Lourenço de Souza, próximo ao Teatro Carmélia, já se encontra interditada para montagem da estrutura do Vital. O trecho interditado compreende entre a Clínica dos Acidentados e a rua Dom Benedito.

Nos dois dias, a rua Antônio Pinto de Aguiar estará com trânsito liberado para moradores e aqueles que necessitam de acesso à Clínica dos Acidentados. Já a rua Elvira Zílio (conhecida como Volta do Rabaiole) também estará liberada para acesso de moradores e aqueles que possuem Trânsito Livre. Os locais estão sinalizados.

O grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá 20 agentes na região e também nas proximidades da avenida Santo Antônio e da avenida Nair de Azevedo. O efetivo estará concentrado na região desde a manhã de sexta-feira (16), para garantir a fluidez com segurança na região.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Segundo um dos organizadores do Vital 2022, Pablo Pacheco, a segurança, tanto dentro Sambão do Povo quanto no entorno, estará reforçada. O reforço do lado de fora será nas principais vias de acesso ao local, mas também haverá cerca de 300 a 350 seguranças fazendo a proteção interna.

“O evento vai contar com videomonitoramento feito pela Guarda Municipal. Além disso, vamos ter o apoio da Polícia Militar no entorno do Sambão pegando as rotas de acesso, como o caminho do Tancredão até a entrada principal do evento e a entrada pelo Mar e Terra. Dentro do Vital, vamos contar com segurança particular, a perspectiva é de ter entre 300 e 350 seguranças contratados fazendo a proteção dentro do evento”, garantiu Pablo.

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai realizar um esquema especial de segurança no entorno do evento, focado nas regiões de Caratoíra, Santo Antônio e Mário Cypreste. Agentes da GCMV vão realizar patrulhamento preventivo e ostensivo. Ainda estarão presentes os agentes de Proteção Comunitária, de Apoio Operacional, da Ronda Ostensiva Municipal, de Trânsito, do Tático Operacional de Trânsito, da Inteligência e Integração, e da Central Integrada Operacional de Monitoramento.