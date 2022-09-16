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Vital 2022: veja quais vias serão interditadas na sexta (16) e sábado (17)

Algumas alterações no trânsito serão realizadas na sexta (16), às 19h30, e no sábado (17), às 15h, no entorno do Sambão do Povo. A segurança também foi reforçada
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 11:40

Arquibancada do Sambão do Povo
Algumas vias ao entorno do Sambão do Povo serão interditadas Crédito: Eduardo Dias
Começa hoje, sexta-feira (16), o Vital 2022, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Muitos artistas estão confirmados para agitar o carnaval fora de época dos capixabas, como Claudia Leitte, Banda Eva e Léo Santana. A expectativa é que 45 mil pessoas passem no local durante os dois dias de evento - que vai até sábado (17).
E para organizar a festa, algumas alterações no trânsito serão realizadas nesta sexta (16), às 19h30, e no sábado (17), às 15h. A Avenida Dário Lourenço de Souza, próximo ao Teatro Carmélia, já se encontra interditada para montagem da estrutura do Vital. O trecho interditado compreende entre a Clínica dos Acidentados e a rua Dom Benedito.
Nos dois dias, a rua Antônio Pinto de Aguiar estará com trânsito liberado para moradores e aqueles que necessitam de acesso à Clínica dos Acidentados. Já a rua Elvira Zílio (conhecida como Volta do Rabaiole) também estará liberada para acesso de moradores e aqueles que possuem Trânsito Livre. Os locais estão sinalizados.
O grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá 20 agentes na região e também nas proximidades da avenida Santo Antônio e da avenida Nair de Azevedo. O efetivo estará concentrado na região desde a manhã de sexta-feira (16), para garantir a fluidez com segurança na região.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Segundo um dos organizadores do Vital 2022, Pablo Pacheco, a segurança, tanto dentro Sambão do Povo quanto no entorno, estará reforçada. O reforço do lado de fora será nas principais vias de acesso ao local, mas também haverá cerca de 300 a 350 seguranças fazendo a proteção interna.
“O evento vai contar com videomonitoramento feito pela Guarda Municipal. Além disso, vamos ter o apoio da Polícia Militar no entorno do Sambão pegando as rotas de acesso, como o caminho do Tancredão até a entrada principal do evento e a entrada pelo Mar e Terra. Dentro do Vital, vamos contar com segurança particular, a perspectiva é de ter entre 300 e 350 seguranças contratados fazendo a proteção dentro do evento”, garantiu Pablo.
A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai realizar um esquema especial de segurança no entorno do evento, focado nas regiões de Caratoíra, Santo Antônio e Mário Cypreste. Agentes da GCMV vão realizar patrulhamento preventivo e ostensivo. Ainda estarão presentes os agentes de Proteção Comunitária, de Apoio Operacional, da Ronda Ostensiva Municipal, de Trânsito, do Tático Operacional de Trânsito, da Inteligência e Integração, e da Central Integrada Operacional de Monitoramento.
O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. Vale lembrar que, na sexta-feira (16), a organização sugere para que os micareteiros compareçam com camisa branca para fazer um grande Bloco da Paz. No sábado (17), é obrigatório o uso do abadá do setor adquirido.

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